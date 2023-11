Nắm bắt cơ hội quảng bá, xúc tiến du lịch Hội An tại thị trường Australia

Chủ tịch UBND TP.Hội An - Nguyễn Văn Sơn vừa có buổi tiếp và làm việc với đoàn đại biểu thành phố Port Hedland, bang Pilbara, Australia, do ông Peter Carter - Thị trưởng thành phố Port Headland làm trưởng đoàn, nhân chuyến công tác đến TP.Đà Nẵng để chuẩn bị cho việc mở đường bay mới và xúc tiến du lịch giữa vùng Tây Australia với Đà Nẵng.

Khách du lịch quốc tịch Australia đến lưu trú tại Hội An luôn chiếm tỷ trọng cao. Ảnh: Mỹ Lệ

Tại buổi làm việc, lãnh đạo TP.Hội An đã thông tin khái quát về tình hình du lịch Hội An, khách lưu trú Australia đến Hội An; các điều kiện cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật chuyên ngành du lịch, dịch vụ chăm sóc y tế; các chương trình tham quan, giải trí phục vụ khách Australia, đặc biệt là khách lớn tuổi sang du lịch, lưu trú dài ngày tại Hội An. Các chương trình có thể đưa vào tham quan phục vụ khách Australia khi quá cảnh tại sân bay Đà Nẵng; các dự án kêu gọi đầu tư tại Hội An.

Bà Phạm Thị Ngọc Dung - Phó Trưởng phòng Văn hóa - thông tin TP. Hội An cho biết, thời gian qua, khách du lịch quốc tịch Australia đến lưu trú tại TP.Hội An luôn chiếm tỷ trọng cao, thường xuyên trong nhóm 10 nước đến Hội An lưu trú nhiều nhất.

Năm 2019, TP.Hội An đón 1,56 triệu lượt khách lưu trú quốc tế, trong đó có 110.600 lượt khách Australia. Riêng trong 10 tháng của năm 2023, trong tổng số 1,043 triệu lượt khách quốc tế lưu trú tại Hội An, có 84.000 du khách Australia.

Thời gian gần đây, người nghỉ hưu, lớn tuổi tại vùng Tây Australia đang có xu hướng dịch chuyển đi du lịch, lưu trú dài ngày tại Thái Lan, Philippin… sang Hội An, Việt Nam. TP.Hội An có các điểm tham quan, nghỉ dưỡng, dịch vụ du lịch có thể đáp ứng phục vụ.

Hiện nay, ở 13 xã, phường trên địa bàn thành phố có 978 hộ kinh doanh dịch vụ nhà cho người nước ngoài thuê, trong đó đã có rất nhiều khách Australia lớn tuổi sang thuê nhà và ở dài hạn, thường lưu trú tại các cơ sở ven biển hoặc ở vùng làng quê Cẩm Thanh, Cẩm Châu.

Theo ông Nguyễn Văn Sơn, tbuổi làm việc với đoàn đại biểu của thành phố Port Hedland là cơ hội để Hội An giới thiệu về văn hóa, hình ảnh di sản thế giới nhằm đón bắt cơ hội quảng bá, xúc tiến du lịch tại thị trường Australia và kêu gọi đầu tư từ các đối tác của thành phố Port Hedland.