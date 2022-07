Nâng cao năng lực tiếp thị điểm đến

Xu thế du lịch đã chuyển biến rất nhiều trước tác động của dịch Covid-19 và cách tiếp thị cũng cần được làm mới để tăng cường sức hút của điểm đến du lịch Quảng Nam.

Ngành du lịch Quảng Nam đang đẩy mạnh hợp tác trong công tác quảng bá xúc tiến để tiếp thị điểm đến, thu hút khách du lịch. Ảnh: Q.T

Nhận diện lợi thế, yếu điểm

Quảng Nam đang dần vươn lên trở thành một trung tâm du lịch quốc gia khi nằm trong tốp 5 tỉnh, thành đón khách quốc tế nhiều nhất (năm 2019) và đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh du lịch cấp tỉnh năm 2021.

Dù vậy, ông Văn Bá Sơn - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL nhìn nhận, nhiều báo cáo chỉ ra rằng du lịch Quảng Nam phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Hình ảnh một Quảng Nam là điểm đến của các di sản văn hóa là chưa đủ, mà còn cần phải là điểm đến của du lịch nghỉ dưỡng, du lịch biển, du lịch trải nghiệm về sự đa dạng sinh học và văn hóa bản địa.

Các thế mạnh và điểm yếu của du lịch Quảng Nam cũng thể hiện rõ trong bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh du lịch năm 2021. Quảng Nam hiện rất mạnh khi so sánh về tài nguyên văn hóa và khả năng cạnh tranh về giá. Tuy nhiên, tính bền vững về môi trường, hạ tầng giao thông du lịch và nhất là mức độ sẵn sàng về công nghệ thông tin vẫn còn kém xa so với các địa phương tốp đầu.

Nhiều chuyên gia và người làm du lịch cùng chung nhận định về điểm yếu trong tiếp thị điểm đến của du lịch địa phương của Quảng Nam.

Ông Lê Quốc Việt - Giám đốc khách sạn Santa Sea Villa Hội An cho hay: “Qua thực tế làm việc thì khách du lịch quốc tế hầu như không mấy người biết đến Quảng Nam mà chỉ biết đến Hội An và Mỹ Sơn.

Thậm chí với khách nội địa, nhiều du khách vẫn đinh ninh rằng Hội An cũng nằm trong điểm đến Đà Nẵng. Vấn đề đặt ra là làm sao tiếp thị điểm đến để thương hiệu các khu vực còn lại của Quảng Nam không bị Hội An và Mỹ Sơn lấn át hoàn toàn”.

Các sự kiện du lịch đặc sắc cũng là một cách tiếp thị điểm đến hiệu quả. Ảnh: Q.T

Tận dụng triệt để các kênh quảng bá

Khảo sát mới nhất của Chương trình du lịch bền vững Thụy Sĩ (SSTP) ở 27 quốc gia thành viên EU cho thấy, có 49% du khách được hỏi quan tâm nhiều hơn tới các biện pháp đảm bảo sức khỏe và an toàn cho chuyến đi, có 55% muốn tiêu thụ sản phẩm có nguồn gốc địa phương và 64% số du khách được khảo sát muốn điểm đến du lịch phù hợp cho trẻ nhỏ.

Do đó, Quảng Nam cần đẩy mạnh cung cấp thông tin về an toàn dịch bệnh cho khách du lịch, tăng cường truyền thông về du lịch an toàn với những loại hình như du lịch sức khỏe, du lịch trải nghiệm…, tương tác bằng những bài viết của du khách cảm nhận thực tế ở điểm đến để tạo niềm tin cho du khách khác.

Có nhiều kênh trực tiếp lẫn trực tuyến để tiếp thị đến khách du lịch bao gồm: quảng cáo, quan hệ công chúng, hội chợ/họp báo, sự kiện, mạng xã hội, famtrip, hội thảo thương mại.

Theo chuyên gia du lịch của SSTP, việc điều chỉnh chiến lược tiếp thị du lịch Quảng Nam để bắt kịp xu thế mới và đáp ứng hành vi du lịch thay đổi của các thị trường nguồn là điều tất yếu. Quảng Nam cần xác định được thị trường ưu tiên, thị trường trọng điểm đang có, thị trường tiềm năng và thị trường xa, mỗi thị trường cần có một chiến lược tiếp thị tương ứng, hiệu quả.

Trong năm nay, Quảng Nam cũng đã ra mắt trang thông tin du lịch phục vụ cho Năm du lịch quốc gia 2022 cũng như cung cấp đầy đủ thông tin về du lịch cho du khách về lâu dài. Ngành du lịch cũng cung cấp ứng dụng “Quang Nam Tourism” tích hợp nhiều tiện ích, dịch vụ giúp du khách dễ dàng tra cứu, lựa chọn khi đến Quảng Nam.

Ông Vũ Chiến Thắng - chuyên gia của Hội đồng Tư vấn du lịch quốc gia (TAB) cho rằng, hiện nay chuyển đổi số trong du lịch là xu thế bắt buộc nên Quảng Nam cần tận dụng triệt để các kênh quảng bá. Bên cạnh đó cần phải xây dựng được các kênh đặt chỗ trực tuyến hội tụ tất cả các bên liên quan để đáp ứng, giải quyết nhu cầu của du khách.

Còn theo ông Jit Ng - Giám đốc Marketing Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An, ở nhiều điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới đều có lễ hội ánh sáng đặc trưng. Và Quảng Nam có đủ nguyên liệu để hình thành các sự kiện kiểu này, cụ thể nhất là một lễ hội đèn lồng với sự tham gia của tất cả chủ thể làm du lịch. Nếu làm tốt những sự kiện kiểu này cũng là bước đệm để kéo dài thời gian lưu trú của du khách khi đến Quảng Nam.