Ngày Du lịch thế giới 27.9: Vì sự tăng trưởng bao trùm

(QNO) – Du lịch phát triển sẽ mang lại nhiều lợi ích cộng hưởng từ các hãng hàng không tầm cỡ tới hộ kinh doanh gia đình.

Du lịch tăng trưởng sẽ giúp mang lại các giá trị bao trùm - Ảnh: V.L

Ngày Du lịch thế giới năm 2021 (27.9), Tổng thư ký Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) Zurab Pololikashvili đã phát đi thông điệp: “Du lịch vì sự tăng trưởng bao trùm”.

Theo ông Zurab Pololikashvili, mong muốn khám phá trải nghiệm di lịch của con người là một hành vi phổ biến. Thông qua kỷ niệm ngày du lịch, UNWTO cam kết khi du lịch phát triển, lợi ích mang lại sẽ được lan tỏa tới toàn ngành, ở từng cấp độ dù đây là lĩnh vực rộng lớn và đa dạng, từ hãng hàng không lớn nhất tới hộ kinh doanh gia đình nhỏ nhất.

“Hôm nay, chúng tôi tái khẳng định cam kết của mình, khi chúng ta tiến về phía trước và nỗ lực xây dựng một thế giới thịnh vượng, hòa bình hơn thông qua du lịch, sẽ không bỏ ai lại phía sau”, Thông điệp này càng có sức nặng trong bối cảnh đai dịch Covid-19 hoành hành khắp toàn cầu, về mối liên quan của ngành du lịch tới xã hội.

Du lịch phát triển sẽ giúp lan tỏa đến toàn ngành trong xã hội - Ảnh: V.L

Năm 2021, du lịch toàn cầu tiếp tục bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19. Dự kiến sẽ gây thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu khoảng 2,4 nghìn tỷ USD do sự "tụt dốc không phanh" của ngành du lịch quốc tế.

Các quốc gia đang nỗ lực vì sự phát triển bao trùm là mở ra tầm nhìn tốt hơn về du lịch cho những người phía sau. Đây là cách duy nhất để những người dân và cộng đồng đang có nhu cầu nhất hiện nay có thể tiếp cận với việc khởi động lại du lịch.

Thời gian qua, nhiều quốc gia, địa phương coi trọng du lịch trách nhiệm từ xây dựng các mô hình du lịch gắn với cộng đồng, thiên nhiên. Tuy vậy, trong tình hình đại dịch hiện nay, thông điệp về sự phát triển bao trùm đã chuyển tải được những ý nghĩa cấp thiết và quan trọng.

Theo ông Lê Ngọc Tường – Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, sau những quan tâm về du lịch đại trà, việc phát triển các mô hình du lịch xanh, du lịch nghỉ dưỡng xa nơi sầm uất đã trở thành xu hướng mới, vì thế thông điệp của Ngày Du lịch thế giới năm nay rất phù hợp.

Tại Quảng Nam, hơn 10 năm trước một số mô hình du lịch cộng động, du lịch xanh, sinh thái, thân thiện môi trường bắt đầu được nhiều doanh nghiệp, địa phương lựa chọn gắn với chia sẻ lợi ích người dân.

Du lịch Xanh, chia sẻ lợi ích với cộng đồng đã được Quảng Nam triển khai từ vài năm nay. - Ảnh: V.L

Đặc biệt, giữa tháng 8 vừa qua UBND tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch về phát triển du lịch xanh đến năm 2025, hướng tới sự phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát huy các giá trị về văn hóa, lịch sử, văn hóa cộng đồng, cảnh quan thiên nhiên…

“Sau những đợt dịch Covid-19 việc nhìn nhận du lịch xanh và những đóng góp của du lịch trách nhiệm càng chứng minh chúng ta đang đi đúng hướng. Từ thông điệp Ngày Du lịch thế giới năm nay Quảng Nam sẽ tiếp tục nghiên cứu để có những bước đi cụ thể trong tình hình mới, nhanh chóng phục hồi du lịch, hướng đến sự phát triên bền vững”, ông Tường chia sẻ.

Tính đến hết tháng 8.2021, tổng lượt khách lưu trú trên địa bàn Quảng Nam ước đạt 403.000 lượt (giảm 53% so với cùng kỳ); tổng lượt khách tham quan do các đơn vị lữ hành phục vụ 7.000 nghìn lượt (giảm 67%). Doanh thu lưu trú 214 tỷ đồng (giảm 67,8% so với cùng kỳ); doanh thu du lịch lữ hành giảm 82,4%. Doanh thu dịch vụ qua 8 tháng đạt khoảng 3.000 tỷ đồng (giảm 0,2% so với cùng kỳ).