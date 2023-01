Nghê chầu chân núi Sơn Trà

Nơi đất liền ở TP.Đà Nẵng đón ánh bình minh đầu tiên trong ngày là mũi Nghê, còn gọi mũi Đà Nẵng. Đây là dãy núi nằm phía đông bán đảo Sơn Trà, điểm cuối cùng của vỉa núi có mỏm đá trông giống như con nghê, một linh vật hiện hữu trong sự tưởng tượng của con người.

Mũi Nghê – điểm đến lý tưởng trong hành trình du lịch Đà Nẵng. Ảnh: vince_adv

Dân gian lưu truyền rằng, ngày xưa tàu bè của dân chài các làng Thọ Quang, Mân Thái ra khơi đánh cá đều phải đi qua vùng nước sát vỉa núi đá này. Đây là vùng biển gần bờ tuy bình lặng, song có lúc bỗng dưng chảy xiết, cuốn xoáy nhấn chìm tàu thuyền, gây thảm họa đối với bao gia đình ngư dân nghèo khó. Kẻ gây ra nạn lật thuyền, chết chóc này chính là con thuồng luồng khổng lồ nằm dưới đáy biển quấy phá.

Bà con làm lễ cầu khấn thì một con sư tử biển với cặp sừng trắng muốt to lớn bỗng xuất hiện húc chết con thuồng luồng gian ác để mọi người an tâm ra khơi, vào lộng. Sau khi diệt thuồng luồng, con sư tử bỗng hóa đá để được mãi canh giữ vùng nước non, trời biển nơi đây…

Mũi Nghê là thắng cảnh cực kỳ độc đáo được tạo hóa ban cho Đà Nẵng. Đối với du khách thông thường khó đặt chân tới đây do gặp nhiều khó khăn do địa hình, núi non hiểm trở. Tuy nhiên, nhiều phượt thủ vẫn chinh phục mũi Nghê bằng đường bộ.

Ngay từ sáng sớm, du khách chạy xe máy theo đường Hoàng Sa để lên núi Sơn Trà. Con đường nhựa ngoằn ngoèo chạy giữa màu xanh bạt ngàn giữa một bên là rừng, một bên là vực sâu của biển. Khi đến đoạn rẽ phía cây đa di sản nghìn năm tuổi thì gửi xe vào bãi để khởi đầu cho việc đi bộ.

Du khách sẽ lần lượt men theo con đường mòn lởm chởm đá núp dưới cánh rừng nguyên sinh rậm rạp về phía đông để xuống dần độ cao. Con đường này do những người đi câu cá đi mãi mà thành.

Gần một giờ hòa mình dưới những tán rừng ngút ngát cũng là khoảng thời gian đáng giá cho ta đón nhận nhiều mùi vị thoang thoảng của rừng, tận hưởng âm thanh lạ lẫm của hàng trăm loài chim.

Từng đàn khỉ đông đúc nhảy, chuyền trên các cành cây chỉ cách vị trí của du khách vài mét nhưng chúng không hề biết sợ bởi sự thân thiện, gần gũi giữa chúng với con người. Đôi khi du khách còn bất chợt trông thấy cả gia đình nhà voọc chà vá chân nâu, loài nữ hoàng đặc biệt quý hiếm trên thế giới đang sinh sống an toàn ở núi Sơn Trà.

Ra khỏi cánh rừng là tới con dốc đứng đổ xuống biển khá trơn trượt, đòi hỏi người đi dò dẫm từng bước chân cẩn thận và mũi Nghê bắt đầu hiện ra trước mắt. Nếu du khách ngồi trên ca nô từ các bãi tắm Mỹ Khê, Phước Mỹ, Mân Thái để ra mũi Nghê thì dễ dàng hơn.

Ngồi trên ca nô lướt từng ngọn sóng tung bọt trắng xóa nhấp nhô, toàn cảnh núi Sơn Trà hùng vĩ sẽ lọt vào tầm mắt và du khách sẽ ngắm nhìn được “con Nghê” lảng bảng trong mây khói từ xa cho tới cự ly gần.

Hầu hết khách chọn đi bằng đường biển chủ yếu có chung sở thích lặn ngắm cá và các cụm san hô rực rỡ lắc lư theo từng đợt xô đẩy của sóng ngầm. Du khách chỉ ngồi trên ca nô thả câu bởi tại mũi Nghê toàn đá, không có bãi cát, sóng thường xuyên đập mạnh nên không thể cập bờ.

Điều thú vị nhất là phía bên trong tảng đá hình nghê ngồi chầu là một cái hồ được tạo nên bởi hòn đá che chắn xung quanh. Hồ không sâu, không sóng nhưng tua tủa rạn san hô và đa màu sinh vật biển nên du khách tới đây bằng con đường rừng sẽ có dịp ngụp lặn thoải mái...