Nhiều sự kiện Năm du lịch quốc gia 2022 diễn ra trong tháng 4

Trong tháng 4 này, nhiều sự kiện, hoạt động nằm trong khuôn khổ Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 sẽ tiếp nối trải rộng ở nhiều địa phương hứa hẹn lôi cuốn khách du lịch.

Lễ hội “Tam Kỳ - mùa hoa sưa 2022” sẽ diễn ra tại Vườn Cừa (TP.Tam Kỳ) từ ngày 5 - 7.4. Tại TP.Hội An vào nửa cuối tháng 4 sẽ diễn ra những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam, Hội An 2022 và giải chạy “Hoi An Discovery Marathon 2022”.

Cạnh đó, vào dịp lễ 30.4 - 1.5, tại khu du lịch sinh thái Cồn Bắp (phường Cẩm Nam, TP.Hội An) sẽ diễn ra “Đêm nhạc Trịnh Công Sơn” sau một năm lỡ hẹn vì dịch bệnh Covid-19. Ngoài ra trong tháng 4, tại thị xã Điện Bàn sẽ diễn ra lễ hội thanh minh Điện Quang - Gò Nổi.

Trong tháng 4 cũng diễn ra nhiều hoạt động hưởng ứng Năm du lịch quốc gia 2022 tại một số tỉnh thành trên cả nước như: lễ hội Suối Mơ (Bắc Giang), lễ hội du lịch biển (Thanh Hóa), lễ hội du lịch Cửa Lò 2022 (Nghệ An), lễ hội áo dài, giải chạy marathon VnExpress (Thừa Thiên Huế), Festival ẩm thực và du lịch (Bà Rịa Vũng Tàu), ngày hội du lịch (Vĩnh Long)…