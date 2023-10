Phân bổ hơn 40 tỷ đồng để TP.Hội An hỗ trợ giảm thu phí tham quan

(QNO) - Ngày 30/10, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2332 về việc phân bổ cho UBND TP.Hội An từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2022 chuyển sang năm 2023 để hỗ trợ giảm thu phí tham quan.

Nhờ chính sách hỗ trợ kích cầu nên du lịch Hội An nhanh chóng phục hồi sau COVID-19. Ảnh: H.V

Theo quyết định, phân bổ cho UBND TP.Hội An hơn 40 tỷ đồng để hỗ trợ giảm thu phí tham quan theo Nghị quyết số 18 ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh quy định về tiếp tục giảm phí tham quan một số điểm trên địa bàn TP.Hội An và mức hỗ trợ phục hồi, phát triển du lịch do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 (được kéo dài sang năm 2022 tại Nghị quyết số 86 ngày 8/12/2021 của HĐND tỉnh).

UBND tỉnh giao UBND TP.Hội An chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí để thực hiện theo đúng mục đích, hiệu quả.