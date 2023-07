Phấn đấu đến năm 2025, Hội An có ít nhất một mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm

(QNO) - Theo Đề án phát triển một số mô hình sản phẩm du lịch đêm vừa được Bộ VH-TT&DL ban hành, TP.Hội An là một trong 12 trung tâm du lịch được quy hoạch để thúc đẩy loại hình này từ nay đến năm 2030.

Hội An nằm trong 12 trung tâm du lịch được Bộ VH-TT&DL quy hoạch phát triển sản phẩm du lịch đêm. Ảnh: Q.T

Theo đề án, đến năm 2025 Hội An phấn đấu có ít nhất một mô hình về phát triển sản phẩm du lịch đêm cùng với Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Nha Trang (Khánh Hòa), Đà Lạt (Lâm Đồng), TP.Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Phú Quốc (Kiên Giang), Bà Rịa - Vũng Tàu. Riêng Hà Nội, Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh sẽ hình thành tổ hợp giải trí đêm riêng biệt.

Đến năm 2030, toàn bộ trung tâm du lịch trên sẽ mở rộng hình thành tổ hợp giải trí đêm riêng biệt. Phát triển đồng bộ sản phẩm du lịch đêm tại các trung tâm du lịch, nơi có lượng khách du lịch tập trung đông. Hình thành thương hiệu sản phẩm du lịch đêm của Việt Nam.

Tại hội thảo “Phát triển du lịch biển Quảng Nam” diễn ra chiều qua 19/7, Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An Nguyễn Văn Lanh cho rằng, Hội An được Bộ VH-TT&DL quy hoạch phát triển du lịch đêm là một thông tin tích cực và là cơ hội, tạo đòn bẩy cho du lịch Hội An phát triển mạnh hơn trong thời gian tới, tuy vậy cũng là áp lực để cụ thể hóa được mục tiêu đề án.

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết thành phố sẽ sớm xây dựng đề án phát triển du lịch đêm. Ảnh: Q.T

“Tới đây, Hội An và các cơ quan liên quan của tỉnh nên chăng ngồi lại để tính toán cần có một đề án phát triển sản phẩm du lịch đêm của Quảng Nam. Riêng về phía địa phương thì thành phố sẽ làm đề án này ở phạm vi Hội An. Chúng tôi sẽ xây dựng phương án phát triển du lịch đêm ở đầy đủ các không gian như phố cổ, ven biển, nông thôn... với các chủ đề riêng” - ông Nguyễn Văn Lanh nói.

Còn ông Phan Xuân Thanh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam nhận định, thực tế du lịch đêm hoàn toàn có thể phát triển ở cả hai thái cực ồn ào lẫn lắng đọng, nhất là với địa phương có lợi thế đặc trưng như Hội An.

Theo ông Thanh, phát triển du lịch đêm là xu thế nhưng cơ quan chức năng cần nghiên cứu kỹ và quy hoạch không gian phù hợp để phát triển du lịch đêm ở Hội An, bởi có một số khu vực hiện hữu nếu đưa kinh tế đêm theo hình thức ồn ào sẽ tạo ra xung đột lớn cư dân và du khách.