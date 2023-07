Phố cổ Hội An lọt top di sản ấn tượng nhất thế giới

(QNO) - Tạp chí du lịch danh tiếng Wanderlust của Anh vừa bình chọn một số di sản ấn tượng nhất thế giới, trong đó có phố cổ Hội An.

Phố cổ Hội An về đêm. Ảnh: H.Đ

Trong hơn 40 di sản được UNESCO công nhận ở Đông Nam Á, tạp chí Wanderlust đã bình chọn ra một số di sản ấn tượng nhất thế giới. Trong đó, Việt Nam có 3 di sản được bình chọn gồm vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) và phố cổ Hội An.

Hội An được công nhận là Di tích văn hóa cấp quốc gia và khoanh vùng bảo vệ vào năm 1985. Phố cổ Hội An được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới vào năm 1999. Bên cạnh đó, nghệ thuật bài chòi miền Trung (thường được biểu diễn tại phố cổ Hội An) cũng được công nhận Di sản phi vật thể đại diện nhân loại vào năm 2017.

Phố cổ Hội An là một đô thị cổ nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn, thuộc vùng đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Nam, cách TP.Đà Nẵng khoảng 30km về phía nam. Phố cổ Hội An giữ được gần như nguyên vẹn với hơn 1.000 di tích kiến trúc từ phố xá, nhà cửa, hội quán, đình, chùa, miếu, nhà thờ tộc, giếng cổ… đến các món ăn truyền thống, tâm hồn của người dân nơi đây.

Hội An nổi tiếng bởi vẻ đẹp kiến trúc truyền thống, hài hòa của những ngôi nhà, bức tường và cả những con đường. Cùng với bao biến cố thăng trầm của lịch sử, phố cổ Hội An vẫn luôn mang một nét đẹp riêng trong từng góc phố, từng mái nhà, và trên những con đường nhỏ.

Đến phố cổ Hội An, du khách có thể cảm nhận được sự ấm áp trong từng món ăn, từ nụ cười thân thiện, gần gũi của người dân.