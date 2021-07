Phục hồi du lịch Hội An: Cơ hội luôn ở phía trước

Dịch bệnh Covid-19 đã khiến mọi thứ ở Hội An thay đổi: Thị trường du khách “đóng băng”; hàng trăm nhà hàng, khách sạn, doanh nghiệp và khu phố cổ phải đóng cửa; cả chục nghìn lao động mất việc làm... Trong bối cảnh đó, Hội An vẫn luôn tự làm mới mình, chuẩn bị mọi điều kiện sẵn sàng đón du khách quay trở lại.

Đường phố Hội An lại vắng khách sau khi dịch Covid-19 tái bùng phát. Ảnh: V.LỘC

Do tác động của đại dịch Covid-19, tình hình sản xuất kinh doanh, đặc biệt là du lịch - dịch vụ ở Hội An gặp nhiều khó khăn. Tính đến tháng 4.2021, có 86 đơn vị sản xuất kinh doanh đã nghỉ hẳn, trong đó có 65 hộ và 21 đơn vị, doanh nghiệp.

Cùng với đó, 2.298 đơn vị sản xuất kinh doanh tạm dừng hoạt động do khó khăn, trong đó có 2.183 hộ và 115 đơn vị, doanh nghiệp. Vào cuối năm 2019, Hội An có hơn 9.300 chủ thể kinh doanh nhưng đến thời điểm hiện tại chỉ còn hơn 6.500 chủ thể kinh doanh và hầu hết cũng đang hoạt động cầm chừng.

Ông Nguyễn Trọng Tuấn - Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Quảng Nam, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An, nói: “Tôi và tất cả doanh nghiệp ở Hội An đều rất sốc, không nghĩ là dịch kéo dài như vậy. Nhưng trải qua 4 đợt dịch, chúng tôi phải nhìn nhận lại thị trường và đưa ra những định hướng riêng cho từng thị trường, chấp nhận thời gian tới 2 năm, khách nội địa là chính”.

Còn bà Trương Thị Ngọc Cẩm - Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT-TH TP.Hội An thì cho rằng: “Cứ sau mỗi đợt dịch đi qua, chúng tôi lại bắt tay ngay vào tổ chức các hoạt động, sự kiện du lịch. Phải nói rằng, trong thời điểm muôn vàn khó khăn như vậy, với tinh thần vì Hội An nên tất cả doanh nghiệp đã rất nỗ lực kể cả công sức và tiền bạc để xây dựng các sản phẩm”.

Đến thời điểm này, phố cổ Hội An vẫn chưa thể tổ chức lại các hoạt động tham quan, ngành du lịch vẫn đang đối diện với vô vàn khó khăn do dịch bệnh. Tuy nhiên, với nỗ lực không mệt mỏi của chính quyền, doanh nghiệp và người dân, Hội An luôn sẵn sàng ngay khi dịch bệnh được kiểm soát và sẽ hoàn toàn mới mẽ khi du khách quay trở lại.

Chính quyền thành phố đã tổ chức nhiều cuộc tọa đàm, lắng nghe ý kiến góp ý cho giải pháp phục hồi du lịch địa phương. Đáng quan tâm là người dân địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trên cả nước đều đồng lòng, chung tay để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Bà Trịnh Diễm Quỳnh - Giám đốc Công ty CP Dịch vụ - du lịch - thương mại và thời trang YALY, cho hay: “Kế hoạch của chúng tôi là tháng 7.2022 sẽ phối hợp với thành phố tổ chức lại một show biểu diễn thời trang quốc tế”. Còn ông Lê Ngọc Thuận - Chủ tịch Hội Đầu bếp Quảng Nam, chủ nhà hàng Deckhouse An Bang Beach, nói: “Phải tính toán làm lại, làm tiếp, mình phải chiến đấu chứ không thể bỏ cuộc được. Còn sức, còn người, còn của thì cố gắng làm!”.

Để tăng cường khả năng kích cầu thu hút du khách, giúp doanh nghiệp mở cửa hoạt động kinh doanh, tại Kỳ họp thứ 23, HĐND tỉnh khóa IX đã thông qua Đề án về việc tiếp tục giảm phí tham quan một số điểm trên địa bàn TP.Hội An và quy định mức hỗ trợ phục hồi, phát triển du lịch do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết: “Những nỗ lực của thành phố cộng với sự hỗ trợ tích cực của tỉnh là động lực rất quan trọng để từng bước kiên trì phục hồi, phát triển ngành du lịch Hội An trở lại sau khi dịch lắng dịu, kết thúc. Tới đây, UBND thành phố sẽ ban hành đề án tái cơ cấu ngành du lịch giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Đảng bộ thành phố cũng sẽ thông qua Nghị quyết về phát triển du lịch đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.