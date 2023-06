Quảng bá hình ảnh đất nước qua phim

(ĐS 21/6) - Mỗi một cảnh sắc Việt Nam trong đó có xứ Quảng đi vào những bộ phim nổi tiếng trong và ngoài nước, là dịp rút ngắn khoảng cách từ “xem” đến “đi” để trải nghiệm du lịch Việt...

Hình ảnh Quảng Nam và Việt Nam xuất hiện trong phim “A tourist’s guide to love” góp phần quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam. Ảnh chụp màn hình

Từ “xem” đến “đi”

Những Mỹ Sơn, Hội An (Quảng Nam), Tam Cốc Bích Động, Tràng An (Ninh Bình), Hạ Long (Quảng Ninh), Phong Nha (Quảng Bình), Hà Giang, Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh… từng xuất hiện trên phim “bom tấn” của thế giới. Ở phạm vi nhỏ hơn, các làng quê xứ Quảng cũng đã trở thành điểm đến được nhiều người săn lùng, check-in khi lọt vào cảnh quay trong phim Việt.

Bằng cách như vậy, hình ảnh đất nước Việt Nam lan tỏa mạnh mẽ. Thật đúng như một đồng nghiệp viết trong một bài báo: “Thực sự ai cũng có thể thấy sức mạnh kết nối và lan tỏa vô hạn vượt thời gian mà một bộ phim nổi tiếng đem lại” nhân sự kiện Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng diễn ra hồi tháng 5 năm nay.

Cùng con trai và nhóm bạn của con xem những bộ phim trong và ngoài nước có cảnh quay ở Quảng Nam và Việt Nam, sau khi kết thúc phim, tôi được dịp kể cho các bạn nhỏ hiểu hơn về những nơi xuất hiện trong phim. Với những vùng đất xa lạ, tôi ước ao một lần tìm hiểu, khám phá. Sau đó có dịp đi qua những nơi mà đoàn làm phim đặt chân đến, những cảnh quay lọt vào trong phim, bỗng dưng tôi có sự đối chiếu giữa cảnh trong phim và cảnh thực.

Mặc dù quần thể di tích Tràng An - phim trường của bộ phim bom tấn sản xuất năm 2016 “Kong: Skull Island” (Kong: Đảo Đầu lâu) chỉ còn trong ký ức, vì phim trường đã bị tháo dỡ để đảm bảo cho sự phát triển bền vững của vùng di sản thế giới, tuy nhiên với cảnh sắc hiện ra trong phim, có lẽ nhiều người cũng như tôi, muốn đặt chân đến đây. Tràng An (cùng với Phong Nha, vịnh Hạ Long) hiện lên hoành tráng trong phim “Kong: Skull Island” và cảnh thực thì đẹp đến nao lòng.

Có một điều đặc biệt là dù không hề xuất hiện một cảnh nào trong phim, nhưng sau khi bộ phim “Mắt biếc” (chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn xứ Quảng Nguyễn Nhật Ánh, đạo diễn Victor Vũ) công chiếu năm 2019, ngôi làng Đo Đo ở xã Bình Quế (Thăng Bình) bỗng dưng trở nên nổi tiếng.

Làng Đo Đo chỉ là ngôi làng của nhân vật chính Ngạn và Hà Lan trong tiểu thuyết “Mắt biếc”, còn bối cảnh chợ Đo Đo trong phim “Mắt biếc” lại là chợ Tây Giang ở xã Bình Sa (Thăng Bình). Vậy là, cả chợ Tây Giang lẫn chợ Đo Đo đều nổi tiếng, được nhiều người săn lùng, tìm đến check-in sau khi bộ phim “Mắt biếc” công chiếu.

Những phim trường độc đáo

Dù nhận nhiều ý kiến trái chiều về nội dung kịch bản và lỗi về tình tiết trên các diễn đàn phim, nhưng “A tourist’s guide to love” (tạm dịch “Hành trình tình yêu của một du khách) do ê kíp người Mỹ sản xuất, ra mắt tháng 4/2023 được đa số ý kiến cho đây là bộ phim quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam mạnh mẽ và rộng rãi đến thế giới.

Bởi lẽ, phim chiếu trên nền tảng trực tuyến Netflix (dịch vụ xem video trực tuyến của Mỹ) đến hơn 190 quốc gia trên thế giới. “A tourist’s guide to love” quay chủ yếu tại Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hội An, Mỹ Sơn và Hà Giang. Đây là bộ phim do Hollywood đầu tiên quay gần như hoàn toàn tại Việt Nam và lọt vào bảng xếp hạng phim được nhiều người tại nhiều quốc gia xem nhất trong tuần đầu công chiếu.

Phong cảnh Việt Nam trở nên lung linh hơn bởi các góc quay chuyên nghiệp. Người xem khen ngợi là “phong cảnh tuyệt đẹp” và “muốn đi du lịch đến những điểm này ngay sau khi xem phim”. Không chỉ danh lam thắng cảnh, mà những nét thuần hậu của người Việt, tà áo dài thướt tha hay cách đón tết, cảnh múa lân... xuất hiện trong phim cũng làm nổi bật nét văn hóa của người Việt.

Bộ VH-TT&DL đánh giá cao nỗ lực của Netflix trong việc góp phần quảng bá hình ảnh, nét đẹp và văn hóa Việt Nam tới thế giới qua “A tourist’s guide to love” và cho rằng đây là tiền đề cho các nhà làm phim quốc tế có nhiều ý tưởng hơn nữa trong việc sản xuất phim tại Việt Nam.

“Ngành du lịch Việt Nam rất cần những bộ phim có bối cảnh Việt Nam như bộ phim này”; “Xem phim, người ta sẽ có cảm nhận sâu đậm và mong muốn khám phá những cảnh đẹp trong phim”; “Điểm đáng nói nhất là đạo diễn đã chọn nhiều góc máy sáng tạo và khung cảnh đẹp về các địa danh trên đất nước ta, nên theo dõi phim rất hấp dẫn.

Thật thú vị khi xem một bộ phim quốc tế được quay tại Việt Nam” - những nhận xét của khán giả sau khi xem “A tourist’s guide to love”, cho thấy phim ảnh có sức quảng bá hình ảnh mạnh mẽ và cũng khiến người xem thêm yêu quê hương hơn đến mức nào.