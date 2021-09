Quảng Nam chưa tính mở cửa du lịch

(QNO) – Trong khi Phú Quốc (Kiên Giang), Nha Trang (Khánh Hòa), Vũng Tàu, Quảng Ninh… đang rục rịch kế hoạch tái mở cửa du lịch, thì Quảng Nam đang chờ đợi, tính toán một "kịch bản" đón khách phù hợp trong bối cảnh dịch Covid-19 "không biết đâu mà lần".

Hội An chưa thể mở cửa du lịch. Ảnh: V.L.

Ưu tiên nhiệm vụ phòng chống dịch trước

Giữa tháng 9 vừa qua, trang Travel+Leisure (Mỹ) công bố kết quả bình chọn The World's Best Awards 2021 dành cho các điểm đến và dịch vụ du lịch hàng đầu thế giới. TP.Hội An xếp vị trí 13 trong top 15 thành phố tuyệt vời nhất châu Á. Tin tức vui của vùng đất di sản sau 2 năm dịch Covid-19 làm cho ngành du lịch lao đao.

Hơn 3 tháng nay, Hội An hiu hắt lạ thường, như chưa từng có du lịch. Những di tích, ngã đường vắng vẻ, đôi khi phố cổ không một bóng người.

Ông Nguyễn Văn Sơn – Chủ tịch UBND TP.Hội An thừa nhận, địa phương chưa tính đến chuyện mở cửa du lịch lúc này. “Bây giờ, mình chỉ tập trung nhiệm vụ phòng, chống dịch và nhanh chóng tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho người dân. Chỉ khi nào tỷ lệ vắc xin tiêm đạt 70% dân số, thành phố mới có thể tính đến kế hoạch mở cửa đón khách” - ông Sơn nói.

Hội An vắng vẻ trong đại dịch Covid-19 - Ảnh: V.L

Ngày 24.9 tới, TP.Hội An sẽ tổ chức tiêm vắc xin Covid-19 đợt 8 cho người dân. Hiện tại 12.000 liều vắc xin đã được tỉnh phân bổ về, cộng với gần 15.000 liều đã được tiêm ngừa trước đó, ước tính tỷ lệ bao phủ vắc xin cho người dân trên địa bàn thành phố đạt khoảng 30%.

Theo ông Sơn, kịch bản đón khách đã được xây dựng, nhưng do dịch bệnh nhiều nơi vẫn còn phức tạp nên chưa bàn tới. Lý do có mở cửa thì cũng chưa ai tới.

Thực tế, tại Khu đền tháp Mỹ Sơn, dù đã mở cửa tham quan trở lại từ đầu tháng 8 nhưng hầu như không có khách.

Hội An là trung tâm du lịch quốc gia, sự phục hồi sẽ đóng vai trò quyết định cho ngành du lịch Quảng Nam hồi sinh sau thời gian dài bị ngưng trệ bởi dịch Covid-19.



Mở cửa thận trọng

Nhiều ý kiến cho rằng, yếu tố quan trọng giúp Quảng Nam mở cửa du lịch hiện nay chính là vắc xin ngừa Covid-19. Do đó, cần nhanh chóng tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho người dân, nhất là các địa phương có du lịch phát triển và người lao động làm việc trong các khu, điểm du lịch.

Khu đển tháp Mỹ Sơn dù đã mở cửa trở lại nhưng hầu như không có khách tham quan - Ảnh: V.L

Ông Lê Ngọc Tường – Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL khẳng định, sở đã nhiều lần gửi văn bản đề xuất UBND tỉnh, ngành y tế bố trí nguồn vắc xin ưu tiên cho lao động ngành du lịch và các khách sạn làm khu cách ly đón người nhập cảnh... Đến nay, khoảng 22 khách sạn diện này đã được chích ngừa vắc xin Covid-19.

Dự kiến, sắp tới một số điểm du lịch như Hội An, Mỹ Sơn… sẽ tiếp tục được ngành y tế xem xét tiêm ngừa dựa trên nguồn vắc xin phân bổ cũng như thứ tự ưu tiên theo quy định nhằm tạo điều kiện mở cửa tham quan.

Đồng thời, Sở VH-TT&DL phối hợp cùng Hiệp hội Du lịch và các địa phương tính toán các kịch bản có thể xảy ra, sẵn sàng triển khai tùy thuộc vào tình hình thực tế.

Quảng Nam đang phối hợp với TP.Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng kế hoạch đón khách du lịch tại các "vùng xanh" và những người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin trên địa bàn mỗi địa phương, qua đó giúp kiểm tra quy trình tổ chức đón khách an toàn.

Căn cứ kết quả đánh giá sẽ mở rộng ra các tỉnh, thành không có dịch, kiểm soát được dịch hoặc có độ phủ vắc xin rộng, thí điểm tổ chức đón khách thuê nguyên chuyến bay du lịch đến 3 tỉnh miền Trung.

Du lịch khép kín là một trong các phương án được Quảng Nam tính đến - Ảnh: V.L

“Thật ra, từ năm 2020 Quảng Nam đã xây dựng kế hoạch phục hồi du lịch với đầy đủ các giải pháp rồi. Bây giờ nếu đón khách trở lại mình cũng sẽ dựa vào những giải pháp này. Chúng tôi không thể biết chắc chắn thời điểm nào sẽ mở cửa du lịch trở lại vì phụ thuộc hoàn toàn vào tình hình dịch. Nếu Phú Quốc thí điểm đón khách quốc tế thành công thì Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế cũng sẽ sẵn sàng tham gia đón khách quốc tế trong trường hợp Chính phủ cho phép" - ông Tường chia sẻ.

Tính đến hết tháng 8.2021, tổng lượt khách lưu trú trên địa bàn Quảng Nam ước đạt 403.000 lượt, giảm 53% so với cùng kỳ; tổng lượt khách tham quan do các đơn vị lữ hành phục vụ 7.000 nghìn lượt, giảm 67%. Doanh thu lưu trú 214 tỷ đồng, giảm 67,8% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch lữ hành giảm 82,4%. Doanh thu dịch vụ qua 8 tháng đạt khoảng 3.000 tỷ đồng, giảm 0,2% so với cùng kỳ năm 2020.