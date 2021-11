Quảng Nam có 125 tài nguyên du lịch

* Núi Thành, Đông Giang là 2 địa phương có nhiều tài nguyên du lịch tự nhiên nhất tỉnh

(QNO) - Quảng Nam hiện có 125 tài nguyên du lịch, trong đó có 58 tài nguyên du lịch tự nhiên và 67 tài nguyên du lịch văn hóa được UBND tỉnh phê duyệt.

Trong số 67 tài nguyên du lịch văn hóa, có 58 tài nguyên văn hóa vật thể, 9 tài nguyên văn hóa phi vật thể.

Nghệ thuật diễn xướng bài chòi là tài nguyên du lịch văn hóa của Quảng Nam, đây cũng là di sản phi vật thể đại diện của nhân loại . Ảnh: C.N

Tài nguyên du lịch văn hóa vật thể, gồm:

Hội An (9): khu phố cổ Hội An, làng gốm Thanh Hà, làng mộc Kim Bồng, làng rau Trà Quế, làng lụa Hội An, khu di tích lịch sử cách mạng rừng dừa Bảy Mẫu, Công viên đất nung Thanh Hà, làng du lịch An Mỹ, khu du lịch đảo Ký ức Hội An.

Tam Kỳ (6): Quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, Địa đạo Kỳ Anh, Văn Thánh Khổng Miếu, Bảo tàng Quảng Nam, làng nghệ thuật cộng đồng Tam Thanh, làng sinh thái Hương Trà.

Điện Bàn (4): Bảo tàng thị xã Điện Bàn, làng nghề Đông Khương, làng du lịch cộng đồng Cẩm Phú, làng du lịch cộng đồng Triêm Tây.

Núi Thành (3): Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công, địa điểm Chiến thắng Núi Thành, tháp Khương Mỹ.

Phú Ninh (2): tháp Chiên Đàn, Nhà lưu niệm cụ Phan Châu Trinh;

Thăng Bình (3): làng rau sạch Hưng Mỹ, Phật viện Đồng Dương, làng nước mắm Cửa Khe.

Duy Xuyên (7): Khu đền tháp Mỹ Sơn, cánh đồng sen Trà Lý, khu di tích căn cứ Đặc khu ủy Quảng Đà, làng nghề tơ lụa Mã Châu, làng Trà Nhiêu, Bảo tàng văn hóa Sa Huỳnh – Chămpa, nhà thờ Ngũ xã Trà Kiệu.

Quế Sơn (1): Di tích chiến thắng Cấm Dơi,

Đại Lộc (1): Địa đạo Phú An;

Tiên Phước (2): làng cổ Lộc Yên, Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Bắc Trà My (2): làng Cao Sơn, quần thể khu di tích lịch sử Trung Trung Bộ - Nước Oa.

Nam Trà My (5): làng văn hóa cộng đồng Mô Chai, vườn sâm Tắc Ngo, làng văn hóa Tắc Chươm, vườn quế cổ thụ, Khu di tích Nước Là;

Nông Sơn (2): làng Đại Bình, dinh Bà Thu Bồn.

Khu di tích lịch sử cách mạng rừng dừa Bảy Mẫu, xã Cẩm Thanh (Hội An) là tài nguyên văn hóa vật thể của Quảng Nam. Ảnh: C.N

Hiệp Đức (1): Khu di tích Phước Trà;

Phước Sơn (1): khu du lịch bảo tồn văn hóa Bhnong.

Đông Giang (2): làng du lịch cộng đồng Bhơhôồng, làng du lịch cộng đồng Đhrôồng.

Nam Giang (2): làng du lịch cộng đồng Cơ Tu Tà Bhing, làng nghề dệt thổ cẩm Zơ Ra.

Tây Giang (5): làng truyền thống Cơ Tu, làng Pơ’ning, làng văn hóa cộng đồng Ta Lang; ruộng bậc thang Axan, làng Ariêu.

Chín tài nguyên văn hóa phi vật thể, gồm: nghệ thuật diễn xướng bài chòi, lễ rước cộ Bà Chợ Được, nghệ thuật trang trí cây nêu và bộ gu của dân tộc Co, múa tân tung da dá của dân tộc Cơ Tu, nói lý, hát lý dân tộc Cơ Tu, nghề dệt thổ cẩm Cơ Tu, lễ hội Bà Thu Bồn.

Tài nguyên du lịch tự nhiên gồm:

Hội An (3): đảo Cù Lao Chàm, bãi biển Cửa Đại, bãi biển An Bàng;

Tam Kỳ (3): bãi biển Hạ Thanh, bãi biển Tĩnh Thủy, bãi Sậy sông Đầm;

Điện Bàn (1): bãi biển Hà My.

Hồ Phú Ninh là tài nguyên du lịch tự nhiên của Quảng Nam. Ảnh: C.N

Núi Thành (7): đảo Tam Hải, bãi biển Rạng, bãi biển xã Tam Tiến, rừng dừa nước Tịch Tây, khu bảo tồn voọc chà vá chân xám, hố Giang Thơm, suối Nà Nghệ.

Phú Ninh (1): hồ Phú Ninh;

Thăng Bình (2): bãi biển Bình Minh, bãi biển Bình Dương.

Duy Xuyên (2): bãi biển Duy Hải, hồ thủy điện Duy Sơn;

Quế Sơn (2): thắng cảnh đèo Le - suối Nước Mát; thắng cảnh Suối Tiên;

Đại Lộc (4): thắng cảnh Khe Lim, đỉnh Bằng Am, hồ Khe Tân, suối Mơ.

Tiên Phước (3): danh thắng Lò Thung, khu sinh thái Hố Quờn, khu sinh thái Thanh Khê - thác Ồ;

Bắc Trà My (3): thác Năm Tầng, thác Nước Ví, hồ thủy điện Sông Tranh 2;

Nam Trà My (5): thác Năm Tầng, thác Noong Lau, rừng tre khổng lồ, rừng thông cổ, đỉnh Ngọc Linh.

Hiệp Đức (3): hồ Việt An, thắng cảnh Khe Cái, thắng cảnh Hòn Kẽm Đá Dừng;

Nông Sơn (5): thắng cảnh Hòn Kẽm Đá Dừng, thác Đại An, nước nóng Tây Viên, khu bảo tồn loài, sinh cảnh voi, suối Vực Vàng;

Phước Sơn (2): suối Đheap Lang, suối Đheap Gà.

Đông Giang (7): suối khoáng nóng A Păng, rừng nguyên sinh tây Bà Nà, quần thể hang động Gợp, Teer (dốc Gợp), cảnh quan thiên nhiên và lòng hồ thủy điện Sông Bung 5, nông trường chè Quyết Thắng, hồ Ban Mai, cảnh quan sinh thái đồi núi thôn Pà Nai.

Nam Giang (3): Thác Grăng, hồ thủy điện Sông Bung 4, vườn quốc gia Sông Thanh;

Tây Giang (3): đỉnh Quế, rừng cây di sản Pơ mu, điểm dừng chân Eo Aliêng.

