Quảng Nam đón thí điểm đoàn khách quốc tế đầu tiên vào ngày 17.11

(QNO) - Sáng nay 13.11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc nghe Sở VH-TT&DL báo cáo quy chế tổ chức đón khách du lịch quốc tế đến Quảng Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Q.T

Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết, Quảng Nam sẽ đón thí điểm 1 đoàn khách quốc tế theo dạng chuyến bay charter vào ngày 17.11 và lưu trú tại Hoiana; đoàn tiếp theo sẽ đến vào ngày 18.11.

Dự kiến đây sẽ là các đoàn khách quốc tế thí điểm đầu tiên đến Việt Nam từ khi dịch Covid-19 bùng phát vào đầu năm 2020.

Đoàn khách quốc tế đầu tiên đến Quảng Nam sẽ lưu trú tại Hoiana. Ảnh: Q.T

Dự thảo quy chế tổ chức thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Quảng Nam yêu cầu du khách phải tiêm đủ liều vắc xin ngừa Covid-19, có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ, có bảo hiểm chi trả điều trị Covid-19 với mức trách nhiệm tối thiểu 50 nghìn USD, tham gia chương trình du lịch trọn gói của doanh nghiệp lữ hành.

Trong vòng 7 ngày khi tham gia chương trình du lịch tại Quảng Nam, du khách có nhu cầu có thể di chuyển để sử dụng dịch vụ ở phố cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn, Hoiana, Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An, VinWonders Nam Hội An, Vinpearl Golf Nam Hội An, TUI Blue Nam Hội An theo lịch trình đã được thống nhất trước.

Hiện tại tất cả lao động trực tiếp, gián tiếp ở các điểm đến, cơ sở cung ứng dịch vụ tham gia đón thí điểm cơ bản đã tiêm đủ liều vắc xin ngừa Covid-19.

Khách quốc tế tham quan phố cổ Hội An trước khi dịch Covid-19 bùng phát. Ảnh: Q.T

Tại cuộc làm việc, các sở ngành, đơn vị liên quan và các doanh nghiệp đã tham gia nhiều ý kiến để hoàn thiện quy chế tổ chức thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Quảng Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cho rằng, việc đón khách quốc tế là một dấu ấn lớn của du lịch Quảng Nam, khẳng định nỗ lực tiếp cận với việc mở cửa du lịch của địa phương trong suốt thời gian vừa qua.

Ông Trần Văn Tân giao các đơn vị liên quan chuẩn bị điều kiện chu đáo, an toàn trong việc đón tiếp đoàn khách quốc tế thí điểm đầu tiên trong ngày 17.11; đồng thời chủ động ứng phó, xử lý linh hoạt các sự cố y tế phát sinh.