Quảng Nam quảng bá giới thiệu du lịch tại Ấn Độ

Từ ngày 14 đến 15/9/2023, Sở VH-TT&DL Quảng Nam phối hợp Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Mumbai (Ấn Độ) tổ chức Chương trình giới thiệu du lịch Quảng Nam tại thành phố Mumbai.

Với nhiều hoạt động như: giới thiệu điểm đến du lịch xanh Quảng Nam; chiếu phim, trưng bày hình ảnh văn hóa, du lịch, sản phẩm OCOP; tổ chức không gian dưới hình thức B2B để các doanh nghiệp du lịch tiếp cận, giới thiệu thông tin, chào bán các sản phẩm du lịch và ký kết, phát triển thị trường; giới thiệu thông tin, sản phẩm dịch vụ của một số doanh nghiệp du lịch Quảng Nam và chương trình, chính sách khai thác đường bay của hãng hàng không Vietnam Airlines; ký kết hợp tác du lịch giữa Hiệp hội Du lịch Quảng Nam, Việt Nam và Hiệp hội Lữ hành Ấn Độ (IATO), giữa các doanh nghiệp du lịch Quảng Nam và các doanh nghiệp du lịch Ấn Độ.

Đồng hành với ngành du lịch Quảng Nam có 8 doanh nghiệp tham gia: Hãng Hàng không quốc gia Vietnam Airlines, Citadines Pearl Hoi An Resort, Bliss Hoi An Beach Resort & Wellness, Công ty lữ hành Hoi An Express Travel, Montgomerie Links Golf Club, Công ty lữ hành Thăng Long Central, Công ty Lữ hành Duy nhất Đông Dương và Công ty Trek Asia Travel.

Đây là sự kiện nhằm tăng cường quảng bá du lịch Quảng Nam, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp du lịch Quảng Nam và Ấn Độ gặp gỡ, kết nối hợp tác trong lĩnh vực du lịch.