Quảng Nam và bài toán dung hòa thị trường khách quốc tế

Đã có những dự báo và thực tế khả quan về việc thu hút khách quốc tế trong năm 2023 cho ngành du lịch. Tuy nhiên, Quảng Nam cần có chiến lược quản lý hài hòa dòng khách này nếu không muốn đi vào lối mòn.

Lượng khách truyền thống phương Tây đang dần phục hồi tốt trong thời gian qua. Ảnh: Q.T

Điểm đến “đắt giá” của khách quốc tế

Những con số thống kê từ đầu năm 2023 cho thấy tình hình khách quốc tế đến Việt Nam nói chung và Quảng Nam nói riêng đang có sự tăng trưởng ấn tượng. Trong dịp Tết Dương lịch, chỉ trong 3 ngày Quảng Nam đón được 120 nghìn lượt khách.

Điều đáng nói là lượng khách quốc tế gấp đến 3 lần so với khách nội địa, điều chưa từng xảy ra từ khi có dịch COVID-19. Mới đây, trong dịp Tết Nguyên đán, Quảng Nam cũng đón được 58 nghìn khách quốc tế.

Cuối tháng 1, Hội An vừa lọt vào tốp 25 điểm đến là “xu hướng nổi bật nhất năm 2023” do độc giả của Tripadvisor (nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới) bình chọn.

Trước đó ít ngày, Tạp chí du lịch Travel and Leisure (Mỹ) cũng đưa Hội An vào tốp 25 thành phố xinh đẹp nhất thế giới 2023. Ngoài ra, rừng dừa Bảy Mẫu cũng thuộc 20 tour du lịch độc đáo nhất Việt Nam 2023 được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietkings) gợi ý du khách khám phá.

Điều này cho thấy sức hấp dẫn của du lịch Quảng Nam, nhất là Hội An với khách quốc tế vẫn như trước, thậm chí là sâu sắc hơn sau một thời gian dài ngăn cách. Một lợi thế nữa là liên tiếp trong thời gian gần đây, thương hiệu du lịch địa phương được lan tỏa trên bình diện quốc tế.

Theo ông Văn Bá Sơn - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, đây là tín hiệu rất tích cực bởi năm ngoái dù tổ chức thành công Năm du lịch quốc gia 2022 với việc thu hút đông đảo khách nội địa nhưng con số khách quốc tế đến Quảng Nam chỉ dừng ở mức gần 700 nghìn lượt (giảm đến 85% so với năm 2019).

Để đón đầu sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch quốc tế, Sở VH-TT&DL đã có kế hoạch xúc tiến, quảng bá trong năm nay, nhất là tại các thị trường chủ lực và mới nổi. Trước mắt là tại Hàn Quốc (tháng 4), Ấn Độ (tháng 6), Singapore - Malaysia (tháng 10).

Tránh giẫm lối mòn

Vào thời điểm năm 2019, Quảng Nam là một trong 5 địa phương thu hút khách quốc tế lớn nhất Việt Nam nên việc chú trọng phục hồi dòng khách này là điều dễ hiểu. Nhưng để dung hòa được hết các thị trường với đặc thù sản phẩm du lịch địa phương hiện tại là bài toán khó.

Dung hòa được các thị trường khách quốc tế là điều không dễ dàng với đặc thù du lịch Quảng Nam. Ảnh: Q.T

Đã có những nhận định về thực trạng “xung đột” thị trường khách tại một số điểm đến sẽ tái diễn như trước một khi khách truyền thống phương Tây, dòng khách chủ lực Đông Bắc Á và vài thị trường mới nổi nếu không có giải pháp quản lý căn cơ, nhất là trước thông tin thị trường Trung Quốc đã mở cửa trở lại. Sức ép lên môi trường du lịch đang hiển hiện một khi lượng khách quốc tế phục hồi về mức như trước dịch bệnh.

Ông Nguyễn Sơn Thủy - Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Duy Nhất Đông Dương nhận định, thị hiếu khách Trung Quốc sẽ không chuyển dịch nhiều so với trước dịch.

Quảng Nam cần chuẩn bị tâm thế và phương án quản lý hài hòa các dòng khách, khắc phục những tác động không tốt từng xảy ra trước đây như mật độ khách tập trung tại Chùa Cầu quá đông vào buổi chiều hay gây áp lớn lên hạ tầng tại một số điểm đến vốn dễ tổn thương.

Còn ông Phan Xuân Thanh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam cho rằng, du lịch Quảng Nam đủ sức để định hướng khách với việc bán “cái mình có”. Dù chỉ mới ở những ngày đầu năm nhưng đã có đơn vị làm du lịch xanh tại Hội An nhận lượng đặt tour xấp xỉ so với năm 2019 và đã lác đác nhận tour đến tận năm 2024, 2025. Do đó, người làm du lịch cần kiên nhẫn nếu muốn phát triển bền vững, tránh chạy theo xu hướng nhất thời của thị trường.

Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VH-TT&DL cho hay, chắc chắn sở phải có giải pháp quản lý, tùy theo thị trường sẽ định hướng thu hút theo chuỗi sản phẩm phù hợp.

“Quảng Nam không đứng ngoài cuộc trong việc thu hút bất cứ thị trường khách quốc tế nào. Qua đó tạo thêm đòn bẩy để ngành du lịch phục hồi mạnh mẽ hơn và đối tượng hưởng lợi chính là các chủ thể làm du lịch, trực tiếp là doanh nghiệp và cộng đồng làm du lịch” - ông Hồng nói.