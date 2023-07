Sẵn sàng Lễ hội quế Trà My

(QNO)- Từ ngày 4 - 6/7, tại huyện miền núi Bắc Trà My sẽ diễn ra các hoạt động kỷ niệm 20 năm tái lập huyện và lễ hội Quế Trà My. Mọi công tác chuẩn bị đã được địa phương gấp rút triển khai thực hiện sẵn sàng chào đón khách tham quan.

Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, cán bộ, đoàn viên thanh niên 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bắc Trà My đã tham gia dựng cổng, lều trại; thiết kế các khu trưng bày, giới thiệu các sản phẩm thủ công truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện trong lễ hội lần này.

Hội trại tự hào truyền thống Vững bước tương lai tại sân vận động huyện Bắc Trà My với 13 đơn vị xã, thị trấn và 3 khối cơ quan trên địa bàn huyện tham gia. Ông Nguyễn Trung Hiếu - Chủ tịch UBND xã Trà Nú (Bắc Trà My) cho biết: "Địa phương đã hoàn thành công tác thăm hỏi người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn tại xã nhân kỷ niệm 20 năm tái lập huyện. Người dân và cán bộ xã Trà Nú rất vui mừng phấn khởi, tập trung cao độ chuẩn bị tốt nhất để giới thiệu hình ảnh xã Trà Nú đến du khách trong lễ hội lần này".

Sản phẩm quế ống của người Trà My. Ảnh: TÚ VÂN

Hội chợ trưng bày với quy mô 80 gian hàng giới thiệu các sản phẩm quế Trà My, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu... sẽ là địa điểm để du khách tham quan, mua sắm những sản phẩm chất lượng, uy tín mang đậm hương vị vùng cao sơn ngọc quế.

Diễn đàn khởi nghiệp Quế Trà My - mang hương rừng ra phố nhằm kêu gọi cộng đồng cùng chung tay bảo tồn và phát triển quế Trà My.

Huyện Bắc Trà My cũng đã trưng tập gần 200 cán bộ, diễn viên tham gia luyện tập các chương trình nghệ thuật biểu diễn tại lễ hội.

Đến với Lễ hội quế Trà My, du khách sẽ được tham gia trải nghiệm đánh cồng chiêng, giao lưu sinh hoạt cộng đồng; tham gia tìm hiểu các nghi lễ cúng tế của đồng bào Co, Ca Dong, Mơ Nông... được thưởng thức các món ẩm thực tự nhiên, ngon lạ độc đáo của đồng bào miền núi. Lễ hội hội quế Trà My sẽ chính thức khai mạc tối ngày 5/7 tại sân khấu Quảng trường Văn hóa huyện Bắc Trà My.