Sức bật cho du lịch Đà Nẵng

Với nỗ lực của chính quyền và sự đồng hành của cộng đồng người dân, doanh nghiệp thành phố trong các chương trình kích cầu du lịch đã đem lại kết quả khả quan, du lịch Đà Nẵng nhanh chóng hồi phục và đang trên đà tăng trưởng ngoạn mục.

Mũi nhọn tăng trưởng

Trong buổi tiếp xúc với cử tri quận Hải Châu mới đây, ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng thông tin, hiện nay tăng trưởng của thành phố vẫn chủ yếu dựa vào vào ngành du lịch - dịch vụ. Nguyên nhân trong 5 tháng đầu năm 2023, lĩnh vực công nghiệp -xây dựng tại Đà Nẵng giảm sút ở cả dự án công và tư nhân, công trình dân dụng rất ít.

Trong khi đó, với chiến lược rõ ràng, điều kiện thuận lợi cho sự phục hồi du lịch phát triển mạnh mẽ cùng các hoạt động, sự kiện đặc sắc... là yếu tố để Đà Nẵng tăng trưởng du lịch cả doanh thu và lượng khách quốc tế trong nửa đầu năm 2023. Nổi bật là hoạt động hàng không dần hồi phục giúp ngành du lịch đa dạng hóa thị trường và thu hút khách du lịch hiệu quả.

Hiện nay, nhiều đường bay quốc tế cũ được nối lại, đồng thời một số đường bay quốc tế mới đã được triển khai. Trong dịp lễ 30/4 & 1/5, Đà Nẵng đã đón 321 nghìn lượt khách du lịch, tăng 26,6% so cùng kỳ 2022, trong đó khách quốc tế tăng 4,7 lần (gần 35 nghìn lượt khách).

Trong 5 tháng đầu năm 2023, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt gần 9.359 tỷ đồng, tăng hơn 64% so cùng kỳ năm 2022. Tổng lượng khách lưu trú ước đạt 2.896 nghìn lượt, gấp 3,1 lần cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách quốc tế đạt 791 nghìn lượt, tăng 1,6 lần so với cả năm 2022 (năm 2022 TP.Đà Nẵng đón 483 nghìn lượt khách quốc tế ). Doanh thu lữ hành và các hoạt động hỗ trợ du lịch ước đạt 1.545 tỷ đồng, gấp 4,2 lần so với cùng kỳ năm 2022.

(Nguồn: Cục thống kê TP.Đà Nẵng)