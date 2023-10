Tập huấn thông tin về thị trường khách Ấn Độ

(QNO) - Sáng 16/10, tại TP.Hội An diễn ra buổi tập huấn "Đặc điểm và tiềm năng thị trường khách Ấn Độ" do Phòng VH-TT Hội An phối hợp nền tảng trực tuyến việc làm khách sạn Hoteljob tổ chức. Tham dự buổi tập huấn có hơn 50 đại diện các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn

Nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ấn Độ Tôn Sinh Thành chia sẻ thông tin tại buổi tập huấn. Ảnh: Q.T

Tại buổi tập huấn, TS. Tôn Sinh Thành - nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ấn Độ đã chia sẻ nhiều thông tin cơ bản về văn hóa Ấn Độ cũng như tiềm năng to lớn của thị trường khách này với ngành du lịch Việt Nam nói chung, Hội An nói riêng.

Theo TS. Tôn Sinh Thành, hiện nay khu vực Đông Nam Á đang dần là điểm đến mới ưa thích của du khách (thu hút khoảng 4-5 triệu lượt du khách Ấn Độ mỗi năm) nhưng Việt Nam hiện chiếm thị phần rất nhỏ nên cơ hội mở rộng còn rất lớn, câu chuyện quan trọng nhất là phải xử lý tốt các vấn đề khác biệt về văn hóa. Một thuận lợi là khu vực miền Trung nước ta có nhiều nét tương đồng với Ấn Độ ở các khía cạnh nên sẽ dễ thích ứng hơn trong việc thu hút khách Ấn Độ.

Du khách Ấn Độ tham quan phố cổ Hội An. Ảnh: Q.T

Tại buổi tập huấn, TS. Tôn Sinh Thành cùng đại diện phòng VH-TT Hội An đã giải đáp nhiều câu hỏi cho đại diện doanh nghiệp du lịch tham dự xung quanh vấn đề phục vụ khách Ấn Độ.

Đây là hoạt động thiết thực để cập nhật thông tin hữu ích về thị trường khách Ấn Độ cho cộng đồng doanh nghiệp du lịch địa phương bởi đây là thị trường mới nổi, có dư địa lớn khi hiện đã lọt vào tốp 10 thị trường khách quốc tế lớn nhất của Quảng Nam trong nửa đầu năm 2023.