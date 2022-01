Thêm một bước đến du lịch xanh

Kế hoạch, thông điệp để hướng tới du lịch xanh của Quảng Nam đã rõ ràng. Việc một số đơn vị tiên phong sẽ đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của bộ tiêu chí Du lịch xanh Quảng Nam để đạt được biểu trưng “lá húng quế” trong năm 2022 là hoàn toàn khả thi.

Nhiều cơ sở du lịch ở Hội An đang sử dụng hình thức “đong đầy” để tiết giảm việc sử dụng đồ nhựa. Ảnh: Q.T

Nỗ lực hoàn thiện

Từ lâu, trong tôn chỉ hoạt động của mình, khách sạn ÊMM Hội An (TP.Hội An) luôn chú trọng bảo vệ môi trường. Trong năm 2019, ÊMM Hội An đã giảm được gần 2,8 nghìn kilogam nhựa thông qua nỗ lực tái chế rác, giảm lượng nước thải, giảm năng lượng… Du khách đến với ÊMM Hội An sẽ được khuyến khích dùng cầu thang bộ, tắt các thiết bị dùng năng lượng sau khi “check - out”.

Về tiết giảm rác thải, nhân viên của khách sạn đều được trang bị kỹ năng vận hành phân loại rác tại nguồn ở từng bộ phận, làm phân compost, lên men Bokashi và sử dụng vỏ trái cây làm nước tẩy rửa đa dụng, khuyến khích sử dụng sản phẩm do cộng đồng địa phương sản xuất như bầu, bí, rau xanh.

Tháng 12.2021, Quảng Nam ban hành Bộ tiêu chí du lịch xanh. Bộ tiêu chí được xây dựng với sự hỗ trợ của Chương trình Du lịch bền vững Thụy Sĩ (SSTP) trên cơ sở tham khảo 25 Bộ tiêu chí du lịch bền vững được áp dụng trên phạm vi quốc tế và được điều chỉnh phù hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như điều kiện thực tế tại địa phương. Các bộ tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam bao gồm 6 loại hình dành cho: khách sạn, homestay, khu nghỉ dưỡng, lữ hành, điểm du lịch dựa vào cộng đồng và điểm tham quan. Các đơn vị, điểm đến được công nhận đạt chuẩn du lịch xanh sẽ được thể hiện bằng biểu tượng “lá húng quế” với 3 cấp độ. Trong đó, đơn vị, điểm đến đạt 3 lá húng quế khi đáp ứng được 90% số tiêu chí của Bộ tiêu chí du lịch xanh.

Bà Ngô Thị Kim Anh - Giám đốc điều hành khách sạn ÊMM Hội An cho hay, quầy lưu niệm của đơn vị chỉ ưu tiên bán những sản phẩm handmade như lồng đèn tre, túi đựng bằng mây tre, lọ hoa tái chế…

Khi kết nối tour du lịch, ÊMM Hội An cũng hướng khách đến tour đi xe đạp, thuyền thúng giảm thái khí CO2 , không gian khách sạn chúng tôi ưu tiên nhiều cho sân vườn, cây xanh và khuyến khích khách đi bộ trong khách sạn tạo cảm giác thoải mái khi cộng sinh với tự nhiên.

Tại Sea’lavie Boutique Resort & Spa (TP.Hội An), ngay từ khi thành lập cơ sở lưu trú này cũng đã chú ý tiết giảm tối đa rác thải ngay từ đầu vào để bảo vệ môi trường.

Bà Phạm Thị Hải Nguyên - chủ đầu tư Sea’lavie Boutique Resort & Spa chia sẻ: “Thực ra, cách vận hành của đơn vị khoảng 10 năm qua luôn hướng đến sự thân thiện với môi trường. Khi tiếp cận với bộ tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam, điều mà chúng tôi cần cải thiện hơn nữa là vấn đề rác thải nhà bếp. Và mục tiêu đáp ứng được các tiêu chí của bộ tiêu chí du lịch xanh này để được công nhận trong năm 2022 của đơn vị là hoàn toàn khả thi”.

Thông tin từ Hiệp hội Du lịch Quảng Nam, năm 2020 đã có 36 doanh nghiệp đầu tiên ký cam kết tiên phong hành động trong giảm thiểu rác thải nhựa nói riêng và rác thải nói chung. Tuy nhiên, do dịch ảnh hưởng quá nặng nề khiến nhiều cơ sở tạm dừng vận hành nên hiện chỉ có chưa đến 10 cơ sở đang nỗ lực duy trì, còn các cơ sở khác sẽ tiếp tục cam kết khi mở cửa trở lại đón khách từ đầu năm tới.

Lợi ích bền vững

Ông Phan Xuân Thanh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam cho biết, Hiệp hội hiện hỗ trợ cho gần 10 dự án để hy vọng trong thời gian đầu năm 2022 sẽ có những đơn vị đầu tiên trên địa bàn tỉnh được cấp chứng nhận du lịch xanh.

Quản lý rác từ lá khô để tái chế tại Sea'lavie Boutique Resort & Spa. Ảnh: Q.T

“Khi chúng ta có sản phẩm với vài chục doanh nghiệp du lịch thực sự xanh thì chúng ta mới có thể kết nối với các đối tác quốc tế. Nếu gần 10 doanh nghiệp tiên phong này làm được thì sẽ tự khắc lan tỏa cho các doanh nghiệp khác có tâm huyết. Và một khi nhận thấy hiệu quả từ du lịch xanh thì các doanh nghiệp còn lại cũng sẽ chuyển động” - ông Thanh nói.

Dự kiến trong Năm du lịch quốc gia 2022 tại Quảng Nam, hội chợ du lịch xanh cũng sẽ được tổ chức để xúc tiến, quảng bá các sản phẩm mới, bền vững của Quảng Nam đến đối tác.

Theo ông Lê Ngọc Tường - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, năm 2021 Quảng Nam đã ban hành được kế hoạch phát triển du lịch xanh và Bộ tiêu chí du lịch xanh. Đây là nền tảng quan trọng để trong năm 2022 Sở VH-TT&DL sẽ tham mưu UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ cho du lịch xanh. Năm du lịch quốc gia 2022 với chủ đề “Quảng Nam - điểm đến du lịch xanh” cũng là một thông điệp quan trọng, định hướng sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu du lịch xanh mà Quảng Nam hướng đến.

Ông Hà Thanh Hải - chuyên gia cao cấp Chương trình Du lịch bền vững Thụy Sĩ (SSTP) nhận xét Quảng Nam là địa phương đi đầu trong phát triển du lịch xanh, bền vững.

“Lợi ích khi hướng đến du lịch xanh là rất rõ ràng. Khi thực hành xanh thì doanh nghiệp giảm chi phí đầu vào, chi phí vận hành, tăng trách nhiệm xã hội với cộng đồng địa phương, tăng thiện cảm và sự ưu tiên của du khách, đối tác và nhân viên cũng gắn bó bền vững hơn.

Lúc đó, chi phí xây dựng sản phẩm ít nhưng bán được với giá cao vì qua thống kê có tới 75% du khách được khảo sát sẵn sàng trả chi phí cao hơn bình thường nếu đơn vị được công nhận đáp ứng bộ tiêu chí du lịch xanh” - ông Hải chia sẻ.