Thí điểm đón khách quốc tế trong tháng 11.2021: Giới hạn trải nghiệm, giảm thiểu rủi ro

Du lịch Quảng Nam sẽ thí điểm mở cửa với khách quốc tế trong tháng 11 tới. Trước mắt, du khách sẽ sử dụng dịch vụ theo các tour khép kín, tuy nhiên các ngành chức năng và doanh nghiệp du lịch đang cố gắng thiết kế một số trải nghiệm mở để giảm bớt sự nhàm chán cho du khách.

Khu phức hợp nghỉ dưỡng Hoiana là 1 trong 3 đơn vị được phép đón khách quốc tế thí điểm trong tháng 11.2021. Ảnh: Q.T

Đón khách an toàn, không cứng nhắc

Ngoài 3 đơn vị cung ứng dịch vụ được thí điểm đón khách gồm Hoiana, TUI Blue Nam Hội An, Vinpearl Nam Hội An (chia thành 3 khu golf, khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi), trong tháng 11, Phố cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn cũng sẽ được thí điểm đón khách tham quan, mua sắm theo lịch trình được xây dựng. Như vậy ngoài lưu trú, golf, casino, du khách sẽ được tham quan hai di sản văn hóa thế giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cho biết, đã là du lịch thì phải có cộng hưởng, giao thoa nên dù thí điểm đón khép kín cũng cần một vài sản phẩm gắn với cộng đồng để khách trải nghiệm. Trong lịch trình khi lưu lại Quảng Nam, du khách cũng được tạo điều kiện di chuyển nội bộ giữa 3 khu phức hợp trên nếu có nhu cầu.

Theo ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An, một thuận lợi để khách quốc tế tham quan phố cổ Hội An là hàng quán hiện mở cửa chưa nhiều, sự tiếp xúc cộng đồng sẽ được giảm thiểu. Vai trò của lữ hành trong việc xây dựng tour tuyến ở đợt thí điểm này rất quan trọng, nếu không sẽ khiến du khách nhàm chán bởi quanh quẩn trong phạm vi hẹp với sản phẩm đơn điệu.

Đến ngày 27.10, có khoảng 76% dân số trên 18 tuổi của huyện Duy Xuyên được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin ngừa Covid-19. Tỷ lệ này ở Hội An đạt khoảng 75%, trong đó khu vực phố cổ Hội An đã đạt khoảng 90%.

Ở giai đoạn 2 (dự kiến bắt đầu từ tháng 1.2022), phạm vi đón khách sẽ mở rộng hơn và có thể sẽ di chuyển qua lại giữa 5 tỉnh thành được Chính phủ cho phép thí điểm đón khách quốc tế.

Ông Phạm Vũ Dũng - Giám đốc Công ty TNHH Du lịch dịch vụ Hoa Hồng cho rằng: “Các địa phương được cho phép thí điểm cần sớm kết nối để có sự thống nhất về giấy thông hành tạo thuận lợi cho du khách di chuyển khi được phép du lịch mở rộng”.

Ông Steve Wolstenholme - Tổng Giám đốc điều hành Hoiana chia sẻ: “Dù là đối thủ cạnh tranh nhưng chúng tôi sẽ kết nối cụ thể với những đơn vị được phép thí điểm đón khách đến Quảng Nam đợt này. Từ đó có phương án thận trọng, tối ưu nhằm đón khách bền vững, chứ không phải “mở rồi đóng”. Chúng tôi mong muốn cộng đồng doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh đều sớm được phép đón khách”.

Thận trọng về y tế

Ông Nguyễn Văn Văn - Phó Giám đốc Sở Y tế cho hay: “Hiện vắc xin không thiếu nên các đơn vị liên quan cần lập gấp danh sách số người dân, người lao động liên quan đến khu vực mở cửa thí điểm đợt này mà chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ để nhanh chóng tiêm. Ngành y tế cũng sẽ hỗ trợ cơ sở lưu trú tập huấn xử lý các vấn đề y tế khi đón khách”.

Về thị trường khách mục tiêu cho đợt đón thí điểm này, ông Văn khuyến cáo, trước mắt các đơn vị liên quan nên cân nhắc chọn lọc một số thị trường khách tương đối “sạch” với dịch Covid-19. Mục đích giảm thiểu số ca mắc Covid-19 phát sinh bởi nhiều quốc gia trong khu vực hiện dịch bệnh vẫn diễn biến rất phức tạp.

Chia sẻ về giải pháp dung hòa giữa các dòng khách khi mở cửa, đại diện VinWonders Nam Hội An, cho biết đơn vị sẽ có phương án để phân luồng riêng việc sử dụng dịch vụ giải trí theo ngày đối với khách quốc tế và khách nội địa. Các cơ sở lưu trú được phép thí điểm đón khách quốc tế đợt 1 đều đang tổ chức đón khách nhập cảnh cách ly.

Ông Lê Ngọc Tường - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL nói: “Với một cơ sở cung ứng dịch vụ, một tòa nhà độc lập thì không được đón 2 đối tượng khách. Hai tòa nhà liền kề nhưng chỉ có 1 cửa vào thì phải có phương án cụ thể đón khách nếu không sẽ rất khó cho việc kiểm soát của cơ quan chức năng. Việc này còn phụ thuộc đặc thù và phương án chi tiết của từng cơ sở cung ứng dịch vụ”.

Ông Phạm Vũ Dũng góp ý thêm, các cơ sở đón khách quốc tế ở Quảng Nam đợt này cũng cần chuẩn bị dịch vụ y tế theo chuẩn cho du khách một khi phát sinh sự cố; bởi du khách khó lòng chấp nhận các điều kiện y tế để chữa trị thông thường trên địa bàn tỉnh hiện nay.

Ông Nguyễn Sơn Thủy - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam thông tin, hiện nhiều thị trường trong khu vực châu Á vẫn chưa mặn mà đưa khách đến nước ta. Do dịch bệnh vẫn rất phức tạp và giữa Việt Nam với các quốc gia này vẫn chưa có xác nhận song phương trao đổi khách du lịch (tức đến Việt Nam về nước phải cách ly).