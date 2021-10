Tìm cơ hội từ nhóm khách lẻ

Đại dịch Covid-19 đã làm thay đổi mạnh mẽ xu hướng, thói quen đi du lịch của du khách. Khách đi thành nhóm nhỏ, ngắn ngày, gần gũi với thiên nhiên được dự báo sẽ là lựa chọn ưu tiên hàng đầu khi du lịch mở cửa trở lại.

Ngắm phố cổ mùa lụt là một trải nghiệm khó quên với du khách. Ảnh: Q.T

Lựa chọn an toàn

Qua khảo sát của chuyên trang thông tin, phân tích về kinh doanh, quản lý và phát triển du lịch Destination Review, có 60% người được khảo sát sẵn sàng đi du lịch nội địa trong 12 tháng tới. Ba xu hướng được du khách quan tâm nhất là điểm đến và trải nghiệm mới, những chuyến đi ngắn ngày và gần nhà, du lịch xanh.

Có 59% du khách sẵn sàng chi trả nhiều hơn để khiến chuyến đi của họ đóng góp vào sự phát triển bền vững của điểm đến đó và có đến 65% du khách sẽ lựa chọn một đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch khi sản phẩm của họ thể hiện được tính toàn diện trong phát triển bền vững.

Trước đây, các hình thức du lịch nhóm nhỏ thường có quy mô từ 20 - 30 người, nhưng sau đại dịch thông thường số lượng người trong nhóm đi du lịch dự báo sẽ giới hạn không quá 10 người. Các tour du lịch nhóm nhỏ sẽ tập trung vào địa điểm gần nhà hoặc đến nơi vắng vẻ kết hợp với các hình thức phượt, kayaking, trekking…

Ông Nguyễn Sơn Thủy - Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Duy Nhất Đông Dương cho rằng, chắc chắn khách sẽ hướng về thiên nhiên nhiều hơn, giãn cách đoàn nhiều hơn nên đơn vị cũng sẽ tập trung mạnh vào những vùng có không gian, tài nguyên du lịch “xanh” và quan tâm phát triển nhiều hơn mảng khách lẻ để đa dạng sản phẩm du lịch sau đại dịch.

Các nhóm khách lẻ, đi ngắn ngày sẽ trở nên phổ biến sau đại adịch.

Theo ông Nguyễn Đức Quỳnh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Khách sạn Đà Nẵng, trước đây các cơ sở lưu trú thường dành quan tâm lớn vào số đông. Vì vậy, thời gian tới họ cần phải phân loại khách, tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn, tạo thêm nhiều không gian riêng tư để chia khách thành nhóm lẻ, tránh tiếp xúc quá nhiều để giảm thiểu nguy cơ từ dịch bệnh.

Cơ hội lan tỏa

Trước khi đợt dịch thứ tư bùng phát, xu hướng du lịch nhóm nhỏ, khám phá các điểm đến mới nổi đã được ưa chuộng hơn ở Quảng Nam. Từ những điểm đến ngoại ô như bờ sông Bàn Thạch cạnh tháp truyền hình được ví như “tháp Eiffel” ở Tam Kỳ đến những cung đường ngoằn ngoèo, hùng vĩ ở vùng cao lên Trà My, Đông Giang dần được các nhóm bạn trẻ khám phá.

Với việc Quảng Nam tính toán mở cửa trở lại trước tiên với nhóm khách nội tỉnh và các địa phương liền kề, xu hướng du lịch nhóm nhỏ trong thời gian tới sẽ càng trở nên phổ biến với nhóm khách bạn bè và gia đình có mong muốn nghỉ dưỡng, trải nghiệm. Về lâu dài, kể cả khi mở cửa toàn diện du lịch quốc tế, đây có thể vẫn là một trong các xu hướng chủ đạo.

Ngay trong mùa mưa năm nay, từng nhóm nhỏ du khách vẫn có nhiều lựa chọn để trải nghiệm ở Quảng Nam. Hội An vẫn là ưu tiên hàng đầu của du khách khi du lịch mở cửa. Thư giãn ở các quán cà phê ngắm màn mưa lâm thâm trên mái nhà cổ hay lên thuyền xem lụt từ lâu đã là những trải nghiệm thú vị khi ghé Hội An trong mùa mưa.

Nếu muốn khám phá những không gian mở, thoáng đãng hơn ở khu vực phụ cận, du khách có thể đến Công viên Ấn tượng Hội An, các làng nghề hoặc những khu vườn cung cấp dịch vụ trải nghiệm nông nghiệp xanh. Được biết, một nhóm đơn vị du lịch ở Hội An và Đà Nẵng đang lên kế hoạch liên kết tổ chức tour sản phẩm Đà Nẵng - phố cổ Hội An - làng chài Tân Thành (Cẩm An) trước mắt phục vụ các nhóm khách lẻ, đi ngắn ngày từ Đà Nẵng trải nghiệm.

Du lịch theo nhóm nhỏ phát triển cũng là cơ hội để các điểm đến xa trung tâm du lịch có không gian mở, gắn với thiên nhiên như làng bích họa Tam Thanh (Tam Kỳ), khu du lịch sinh thái hồ Phú Ninh (Phú Ninh), Khu đền tháp Mỹ Sơn (Duy Xuyên), làng cổ Lộc Yên (Tiên Phước)… có thêm lợi thế khai thác khách.

Ông Nguyễn Công Khiết - Phó Giám đốc Ban Quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn, cho biết: “Từ khi mở cửa trở lại đã có lai rai nhóm khách lẻ ghé thăm khu đền tháp. Về sản phẩm du lịch mới, sắp tới mở cửa du lịch rộng hơn chúng tôi sẽ tham khảo các đơn vị lữ hành trước khi đưa ra sản phẩm “Đêm Mỹ Sơn huyền thoại” để làm mới hơn nữa điểm đến, góp phần kích cầu du lịch”.