Tín hiệu vui từ khách lưu trú

Dịp lễ 30.4 và 1.5 vừa qua ghi nhận lượng khách du lịch lưu trú Quảng Nam khá lớn, trải đều ở nhiều loại hình lưu trú. Đây là tín hiệu tích cực trong bối cảnh du lịch địa phương cần thêm đòn bẩy để phục hồi.

Khách sạn Fivitel Sông Ngân (khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang) cũng đã vận hành đón khách trong đợt lễ vừa qua. Ảnh: Q.T

Thông tin từ Sở VH-TT&DL, lượng khách lưu trú Quảng Nam dịp này ước đạt 50.000 lượt (tăng 164,6% so với cùng kỳ năm 2021). Trong đó, khách quốc tế ước đạt 3.200 lượt (tăng 146% so với cùng kỳ năm 2021) còn khách nội địa ước đạt 46.800 lượt (tăng 166% so với cùng kỳ năm 2021). Như vậy, chỉ riêng khách lưu trú trong đợt lễ này đã xấp xỉ với cả lượng khách tham quan lẫn lưu trú của đợt lễ Giỗ tổ Hùng Vương.

Kỳ nghỉ lễ lần này, công suất sử dụng phòng trên địa bàn toàn tỉnh đạt từ 70 - 75%, trong đó nhóm khách sạn 3 - 5 sao đạt từ 90 - 95%. Riêng hai ngày 30.4 và 1.5, nhóm khách sạn 3 - 5 sao hoàn toàn kín phòng.

Điều này cho thấy nhóm khách nội địa cũng như một lượng ít khách quốc tế đang trở lại Quảng Nam dần coi trọng, chuộng sử dụng các dịch vụ lưu trú cao cấp bởi đề cao tính an toàn trong chuyến đi.

Ngoài thời gian nghỉ dài ngày thì yếu tố kích cầu cho việc gia tăng đặt phòng lưu trú tại địa phương đến từ mức giá khá phải chăng cho các dịch vụ, tiện ích cao cấp.

Qua khảo sát, mặt bằng chung mức giá dịch vụ lưu trú vẫn duy trì ở mức 50 - 70% so với trước khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, qua đó, mở rộng cơ hội tiếp cận lưu trú cao cấp cho nhiều phân khúc khách hàng hơn.

Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang thu hút đông đảo du khách đến trong dịp lễ 30.4 & 1.5. Ảnh: L.VŨ

Bà Phạm Thị Linh Chi - Chủ tịch Chi hội Villas & Homestay Quảng Nam chia sẻ: “Xu hướng du khách đặt phòng lưu trú dài ngày hơn rõ rệt so với trước khi dịch Covid-19 bùng phát. Việc có khách lẻ quốc tế “booking” trở lại cũng thúc đẩy nhiều cơ sở lưu trú tại Hội An đẩy nhanh tiến độ cải tạo, nâng cấp để sớm vận hành trở lại đón đầu cơ hội”.

Cuối tháng 4 vừa qua, để chấn chỉnh tình trạng ô nhiễm âm thanh, tiếng ồn tại các cơ sở lưu trú, UBND TP.Hội An có thông báo về chủ trương khuyến cáo du khách không sử dụng loa thùng lưu động để hát karaoke và mở nhạc với âm thanh lớn trong thời gian lưu trú tại địa phương và sẽ có cơ chế xử lý các bên liên quan nếu không kiểm soát được vấn đề này.

Theo ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An, điều này góp phần phát triển du lịch Hội An theo hướng du lịch xanh, bền vững, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ sở lưu trú đối với vấn đề an ninh trật tự trong địa bàn dân cư. Đồng thời góp phần giữ nguồn khách du lịch từ những thị trường cao cấp, có khả năng chi trả cao, lưu trú dài ngày.