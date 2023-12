Trầm lắng thị trường khách nội địa

Đà phục hồi của du lịch Quảng Nam trong năm 2023 khá suôn sẻ với việc thu hút lượng khách quốc tế ấn tượng, tuy nhiên lượng khách nội địa lại đang có dấu hiệu chững lại.

Vinwonders Nam Hội An là một trong những điểm đến ở Quảng Nam được khách nội địa yêu thích. Ảnh: P.Q

Mất đà tăng trưởng khách nội địa

Theo số liệu thống kê năm 2023, du lịch Quảng Nam đón hơn 7,5 triệu lượt du khách, trong đó lượng khách quốc tế đạt 3,9 triệu lượt còn khách nội địa đạt khoảng 3,6 triệu lượt. Năm ngoái, dù tổng lượng khách đến Quảng Nam ít hơn (khoảng 4,8 triệu lượt) nhưng lượng khách nội địa lại chiếm đa số với xấp xỉ 4 triệu lượt.

Tại Hội An - trung tâm du lịch của Quảng Nam, năm nay thành phố này đón được khoảng 4 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế gấp đến 3 lần khách nội địa. Tại hầu hết điểm đến có bán vé tham quan trên địa bàn thành phố, lượng khách quốc tế mua vé đều gấp nhiều lần khách nội địa, chỉ có Cù Lao Chàm là khách nội địa vượt trội khách quốc tế.

Ở một số điểm đến, lượng vé tham quan bán ra cho khách nội địa ghi nhận không đạt mục tiêu đề ra, như khu phố cổ Hội An chỉ đạt 27% kế hoạch (219 nghìn/ 800 nghìn lượt), làng gốm Thanh Hà chỉ đạt 61% kế hoạch (37 nghìn/ 60 nghìn lượt)…

Thống kê về lưu trú cũng chỉ ra sự trầm lắng của khách nội địa. Năm 2023, tại Hội An chỉ có khoảng 277 nghìn lượt khách Việt Nam lưu trú, đạt 50% kế hoạch và bằng 64% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân ngày lưu trú của khách nội địa chỉ đạt 1,38 ngày/khách, kém khá xa con số 2,21 ngày/khách của thị trường khách quốc tế.

Bà Phạm Thị Linh Chi - Chủ tịch Chi hội Villas & Homestay (Hiệp hội Du lịch Quảng Nam) thông tin, lượng khách nội địa ghi nhận “booking” từ giữa tháng 9 đến nay khá vắng vẻ, kém khá xa so với thời điểm cùng kỳ các năm trước. Ngoài ra, do tình hình khó khăn chung nên phần lớn khách cũng thắt chặt chi tiêu.

Câu chuyện trầm lắng thị trường nội địa dường như không chỉ là vấn đề của Quảng Nam. Tại Hội nghị toàn quốc về du lịch vừa được tổ chức trong tháng 11/2023, ông Vũ Thế Bình - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho rằng: “Có thực trạng thị trường khách nội địa đang chững lại trên toàn quốc. Chúng ta đã làm rất tốt trong kích cầu thị trường nội địa trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và có thời điểm việc đó đóng vai trò rất quan trọng giúp doanh nghiệp vượt khó nhưng hiện nay không còn duy trì được vì nhiều lý do”.

Chờ đợi chuyển động

Khi du lịch nội địa đang gặp nhiều vấn đề, với một địa phương có thế mạnh về thu hút khách quốc tế như Quảng Nam sẽ càng gặp khó hơn trong việc xoay chuyển tình hình. Diễn biến cho thấy cơ cấu thị trường khách du lịch Quảng Nam đang dần quay trở lại xu thế như trước đại dịch COVID-19, tức là tổng khách quốc tế nhỉnh hơn khách nội địa.

Trong năm 2023, lượng khách nội địa mua vé tham quan một số điểm đến ở Hội An, trong đó có Khu phố cổ Hội An không đạt kế hoạch. Ảnh: Q.T

Thời gian qua, Hội An thường xuyên lọt vào danh sách các điểm đến ưa thích của du khách trong nước, mới nhất là việc đô thị cổ này dẫn đầu tốp 10 điểm đến được khách nội địa ưa thích ghé thăm trong dịp năm mới 2024 theo ghi nhận lượng đặt phòng của ứng dụng booking.com. Dẫu vậy, theo lãnh đạo UBND TP.Hội An, thực tế trăn trở hiện nay là có một lượng đáng kể khách nội địa đến Hội An chỉ tham quan, ít chi tiêu và lưu trú.

Từ sau dịch COVID-19, ngành du lịch Quảng Nam xác định khách nội địa là thị trường quan trọng. Điều này thể hiện qua mục tiêu đến năm 2030 của Quảng Nam là đón 7 triệu lượt khách nội địa trên tổng số 15 triệu lượt khách.

Tín hiệu tích cực trong thời gian qua là lượng khách nội địa đến Quảng Nam đã được kéo giãn ra vùng đông nam và phía tây với các điểm đến như Vinwonders Nam Hội An, khu du lịch sinh thái hồ Phú Ninh, khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang…

Vừa qua, UBND tỉnh cũng đã đồng ý chủ trương tiến hành khảo sát chi tiêu và thông tin khách du lịch đến Quảng Nam, trong đó có thị trường nội địa. Theo ông Phan Xuân Thanh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam, ngành du lịch rất cần các khảo sát cụ thể về thông tin khách để xây dựng chiến lược thu hút khách hiệu quả và phát triển ngành du lịch bài bản hơn.