UBND tỉnh ban hành phương án đón khách du lịch quốc tế

(QNO) - Hôm qua 10.11, UBND tỉnh ban hành phương án đón khách quốc tế đến Quảng Nam để từng bước phục hồi thị trường, khôi phục các hoạt động của ngành du lịch và các ngành kinh tế, dịch vụ liên quan.

Phố cổ Hội An được thí điểm đón khách quốc tế giai đoạn 1. Ảnh: Q.T

Trong giai đoạn 1 (tháng 11 và 12.2021), Quảng Nam chọn phố cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn, Khu nghỉ dưỡng phức hợp Hoiana, Khu nghỉ dưỡng TUI Blue Nam Hội An, Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An, VinWonders Nam Hội An, Vinpearl Golf Nam Hội An và một số đơn vị vận chuyển, lữ hành cụ thể trong tỉnh được phép tham gia thí điểm đón khách.

Giai đoạn 2 từ tháng 1.2022 sẽ mở rộng phạm vi đón khách du lịch quốc tế kết nối các điểm đến thông qua chuyến bay thuê bao chuyến và chuyến bay quốc tế thường lệ. Thời gian mở cửa giai đoạn 3 sẽ tùy thuộc vào kết quả đón khách trong 2 giai đoạn đầu.

Khách quốc tế khi du lịch Quảng Nam yêu cầu phải có bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du lịch đảm bảo nội dung chi trả điều trị Covid-19 với mức trách nhiệm tối thiểu 50 nghìn USD; phải tham gia chương trình du lịch trọn gói của doanh nghiệp lữ hành.

Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An - một trong các đơn vị cung ứng dịch vụ tham gia đón khách quốc tế thí điểm. Ảnh: Q.T

Quảng Nam sẽ xây dựng phương án dự phòng, năng lực xét nghiệm Covid-19 và xử lý các tình huống cho 1.000 người, phục vụ điều trị cho 500 người trong giai đoạn 1 và giai đoạn 2 (kể cả khách du lịch nội địa).

Hiện các khu, điểm du lịch và cơ sở cung ứng dịch vụ được phép đón thí điểm đều cơ bản phủ vắc xin cho hơn 90% người dân, người lao động để sẵn sàng đón và phục vụ khách du lịch quốc tế.

Xem toàn văn phương án đón khách quốc tế tại đây.