Xây dựng thương hiệu du lịch, dễ hay khó?

Xây dựng thương hiệu du lịch dù được những người làm du lịch rất quan tâm nhưng ở cấp độ địa phương, điểm đến vẫn vấp phải lực cản do thiếu sự đồng bộ.

Việc phát triển điểm đến cần có sự sáng tạo trên nền tảng bản địa và tránh sao chép nhau. Ảnh: H.S

Nhắc về thương hiệu du lịch Quảng Nam phải nghĩ ngay đến thương hiệu du lịch Hội An. Thương hiệu du lịch Hội An lan tỏa và được định vị rõ nét ở phương diện quốc tế đến mức theo nhiều đơn vị, doanh nghiệp thì điểm đến này không cần phải rầm rộ quảng bá hậu Covid-19 mà chỉ cần truyền đi các thông điệp về Hội An vẫn giữ được các nét đẹp xưa cũ như trước khi đại dịch xảy ra là đủ.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An cho hay, sức hút từ cái tên “Hội An” là rất lớn, minh chứng là nhiều dự án đẳng cấp tọa lạc về hướng bắc ở Điện Bàn hay tận Núi Thành ở cực nam của tỉnh vẫn gắn thêm tên Hội An vào điểm đến để du khách nhận diện.

Rất bình dị, nhưng lại được du khách vô cùng yêu mến. Tại khu vực phía nam, sản phẩm đặc sắc mới có, cũ có nhưng bao năm chưa thể bứt phá được. Ở một hội nghị về phát triển du lịch khu vực phía nam, ông Lê Ngọc Tường - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL bộc bạch: “Chính quyền rồi doanh nghiệp cũng đều đầu tư, cũng làm hì hục nhưng nhiều năm vẫn thưa vắng khách”.

Hội An từ lâu đã định vị được thương hiệu trong lòng du khách thập phương. Ảnh: H.S

Từ góc độ hệ thống, khi mà thương hiệu du lịch Việt Nam vẫn đang trong quá trình xây dựng thì định hướng xây dựng thương hiệu du lịch địa phương gặp nhiều lực cản.

Đi vào chi tiết, một con đường chỉ tràn ngập riêng sắc màu hoa giấy hoặc các ngôi nhà từ đầu đến cuối làng chung một màu sơn tưởng như không khó để tạo ra nhưng bao năm vẫn bỏ ngỏ vì thiếu tính đồng bộ trong làm du lịch. Hoặc khi đã bước đầu thiết lập được điểm nhấn như làng bích họa, thì sau đó lại tràn lan các ngôi làng na ná khác.

Nhiều hiến kế làm mới du lịch Hội An đều có “mẫu số” chung là… khơi gợi những giá trị cũ. Còn với những điểm đến chưa tạo ra nhận diện thương hiệu, để kéo khách không gì khác ngoài việc liên tục đổi mới.

Ở nhiều trường hợp, tài chính không phải là “chìa khóa” để tạo ra thương hiệu cho điểm đến, bởi càng dựa vào đặc trưng bản địa thì chi phí đầu tư ban đầu càng được tiết giảm…