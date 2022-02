[eMagazine] - Để covid-19 không là trở ngại

(QNO) – Năm 2021 với bao khó khăn đã đi qua. Nhà xưởng vẫn sáng đèn, công nhân vẫn hăng say với công việc. Chủ các doanh nghiệp đang nỗ lực từng ngày để người lao động ổn định việc làm, thu nhập và lương thưởng sau một năm cùng gắn bó, vượt qua dịch bệnh covid-19. Tất cả đồng lòng hướng đến một năm 2022 thành công hơn.





Công ty TNHH Premo Việt Nam ổn định sản xuất giữa đại dịch covid-19 giúp công nhân duy trì làm việc. Ảnh: Q.L

Chúng tôi có mặt tại Công ty TNHH Premo Việt Nam (Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn) khi người lao động (LĐ) đang tan ca 1, LĐ ca 2 chuẩn bị vào vị trí sản xuất. Công tác giao ca diễn ra nhanh chóng, người ra về, người vào ca đảm bảo an toàn phòng dịch. 3 ca sản xuất của công ty vẫn duy trì liên tục, ngay cả trong thời điểm dịch bệnh phức tạp nhất. Nhờ tinh thần cảnh giác cao độ trong phòng dịch nên công ty hạn chế tối đa các ca bệnh xâm nhập, hoạt động sản xuất luôn ổn định.

Công nhân Công ty TNHH MTV Sedo Vinako nỗ lực làm việc, phục vụ các đơn hàng cuối năm. Ảnh: Q.L

Giữa cơn bão dịch Covid-19 bủa vây, Công ty TNHH MTV Sedo Vinako (Duy Xuyên) đã đàm phán thành công đơn hàng với đối tác đến năm 2022 giúp hoạt động sản xuất ổn định, người LĐ có thể an tâm làm việc. Trong thời gian qua, dù gặp nhiều khó khăn nhưng công ty vẫn đảm bảo tất cả chế độ lương, thưởng, hỗ trợ cho người LĐ, nhất là những người LĐ gặp khó khăn do tai nạn, do bệnh hiểm nghèo, hay vô tình trở thành F0, F1.

[CLIP] - Doanh nghiệp hỗ trợ người lao động tiêm vắc xin và sớm nhận các nguồn trợ cấp từ Chính phủ:

Your browser does not support the video tag.

Trong năm 2021, dù hoạt động phòng chống dịch được thắt chặt nhưng nhiều thời điểm, các ca F0 xuất hiện ngay tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh khiến hoạt động sản xuất của vài công ty bị ảnh hưởng. Nhanh chóng khoanh vùng dập dịch, khôi phục sản xuất cùng với việc tiêm đầy đủ vắc xin, hỗ trợ công nhân tiếp cận các chính sách hỗ trợ,… rất nhiều những phần việc đã được chủ các doanh nghiệp triển khai để người lao động ổn định việc làm giữa đại dịch.

Lãnh đạo UBND tỉnh hướng dẫn doanh nghiệp phòng chống dịch trong tình hình mới. Ảnh: Q.L

Thích ứng an toàn với dịch bệnh, duy trì sản xuất trong tình hình mới là phương châm của các doanh nghiệp (DN). Tại KCN Điện Nam - Điện Ngọc (Điện Bàn), toàn bộ 67 DN trong KCN đều duy trì hoạt động giữa bao khó khăn do đại dịch gây ra. Dù một số thời điểm phải giãn ca, giảm giờ làm, tạm ngưng hoạt động một số chuyền có ca dương tính nhưng không có DN nào đóng cửa.

[CLIP] - Công ty TNHH Uni-President Việt Nam ổn định sản xuất giữa đại dịch:

Your browser does not support the video tag.

Ông Li Chang Qing - Phó Giám đốc Công ty TNHH Uni-President Việt Nam (KCN Điện Nam - Điện Ngọc) khẳng định, lựa chọn Quảng Nam đầu tư là quyết định đúng đắn của công ty. Công ty TNHH Uni-President Việt Nam là doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi tôm và bột mì, cung cấp cho các tỉnh miền Trung Việt Nam. Quảng Nam là nơi có khí hậu tốt, thị trường mạnh nên công ty luôn đạt được sự tăng trưởng bình quân mỗi năm từ 10% trở lên, kể cả trong 2 năm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Năm 2021, sản lượng của công ty xuất bán ra thị trường ước đạt 55.000 tấn.

Đối mặt với nhiều khó khăn do tác động dịch Covid-19 nhưng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì sản xuất và có doanh thu ổn định. Ảnh: Q.L

Ông Andrés García Morilla – Giám đốc Công ty TNHH Premo Việt Nam (KCN Điện Nam - Điện Ngọc) thì cho rằng, đến Quảng Nam vào năm 2016 và làm việc với lãnh đạo tỉnh, ông nhận thấy những thuận lợi cả về nhân lực, điều kiện phát triển công nghiệp, nhất là tại KCN Điện Nam - Điện Ngọc. Đặc biệt, con người Quảng Nam rất thân thiện, cởi mở từ lần gặp gỡ đầu tiên với những người làm công tác xúc tiến đầu tư. Trong hai năm qua dịch bệnh phức tạp vừa qua, doanh nghiệp được hỗ trợ khá nhiều. Toàn bộ LĐ của công ty đã được tiêm vắc xin, giúp hoạt động sản xuất ổn định, không bị gián đoạn. Năm 2021, công ty đã đạt mục tiêu doanh thu 20 triệu Euro, đóng góp cho ngân sách tỉnh Quảng Nam là 160.000 Euro. Mục tiêu doanh thu của Premo cho năm 2022 sẽ là 25 triệu Euro.

Vượt qua cơn bão dịch, hoạt động sản xuất kinh doanh trên toàn tỉnh đang có những dấu hiệu phục hồi tích cực. Cùng với đó, hàng loạt dự án của tập đoàn, tổng công ty lớn đang nghiên cứu đầu tư vào Quảng Nam như SunGroup, Tập đoàn Liên Thái Bình Dương, liên doanh các nhà đầu tư Singapore…Các lĩnh vực được các doanh nghiệp chú trọng là logistic, công nghiệp hàng không, khu phi thuế quan, sàn giao dịch thương mại quốc tế, khu đô thị công nghệ cao… Đáng chú ý, Tập đoàn Thaco Trường Hải dự kiến đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng để phát triển trung tâm cơ khí của Thaco tại Chu Lai trở thành trung tâm cơ khí đa dụng của miền Trung; Công ty Nutifood đầu tư vào Công ty CP Thương mại - Dược - Sâm Ngọc Linh Quảng Nam khoảng 2.000 tỷ. Điều này sẽ tạo ra rất nhiều việc làm chất lượng cao và hệ sinh thái cho các DN nhỏ và vừa, DN khởi nghiệp cộng hưởng cùng phát triển trong thời gian tới.

Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Sedo Vinako động viên công nhân làm việc. Ảnh: Q.L

Ông Kim Byung Tae - Giám đốc Công ty TNHH MTV Sedo Vinako (huyện Duy Xuyên) cho rằng chính sách thu hút đầu tư của Quảng Nam đã tạo động lực cho doanh nghiệp FDI về với mảnh đất này. Như chính sách thuế ưu đãi 15 năm đầu sau đầu tư đã động viên, hỗ trợ doanh nghiệp có thêm điều kiện hoạt động tốt hơn sau thời gian đầu thành lập. Cạnh đó, ông Kim rất ấn tượng với nền văn hóa giàu bản sắc; người dân ham học hỏi, cần cù. Những người làm lãnh đạo luôn lắng nghe doanh nghiệp, có thiện chí đối với nhà đầu tư, nhất là tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong 2 năm dịch bệnh khó khăn.

[CLIP] - Công ty TNHH MTV Sedo Vinako ổn định sản xuất giữa dịch bệnh:

Your browser does not support the video tag.

Các đoàn công tác của UBND tỉnh đến kiểm tra công tác chống dịch tại các doanh nghiệp. Ảnh: Q.L

Năm 2021, UBND tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo phục hồi sản xuất, kinh doanh và tháo gỡ khó khăn cho DN, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Hiện 20 tổ công tác đang bám từng khu vực, địa bàn trong tỉnh do người đứng đầu của mỗi địa bàn làm tổ trưởng. Ban chỉ đạo đã yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, địa phương phải chủ động sắp xếp thời gian đến làm việc trực tiếp với các DN. Từ đó ghi nhận và giải quyết nhanh những đề xuất, kiến nghị của DN; không thụ động chờ DN mang đơn đến, sau đó mòn mỏi đợi để được giải quyết.

* * *

Công nhân tăng ca, nỗ lực làm việc, phục vụ các đơn hàng xuất vào dịp cuối năm. Ảnh: Q.L

Dịch bệnh covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhưng chủ trương chống dịch linh hoạt trong tình hình mới, sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, thu hút đầu tư từ phía tỉnh nhà đang tạo niềm tin vững chắc để các doanh nghiệp an tâm phát triển; tin tưởng chọn Quảng Nam là điểm dừng chân đầu tư. Và người lao động cũng chẳng còn phải lo lắng cảnh ngưng việc, mất việc hay thất nghiệp. Tất cả dần bỏ lại sau lưng những chật vật của cơn bão Covid-19, tiến những bước vững chắc trong thời kì bình thường mới, hòa vào bức tranh kinh tế - xã hội với nhiều gam màu khởi sắc của tỉnh nhà.