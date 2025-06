Tài chính - Thị trường Giá heo hơi hôm nay 15/6/2025: Bình ổn trên cả nước Giá heo hơi hôm nay 15/6/2025 đi ngang, miền Bắc 68.000-69.000 đồng/kg, miền Trung 68.000-73.000 đồng/kg, miền Nam 72.000-74.000 đồng/kg.

Tổng quan, giá heo hơi hôm nay 15/6/2025 trên thị trường ghi nhận xu hướng đi ngang tại miền Bắc và giảm nhẹ tại miền Trung – Tây Nguyên cũng như miền Nam trong tuần qua.

Tại khu vực miền Bắc, giá dao động từ 68.000 – 69.000 đồng/kg, với Hưng Yên và Tuyên Quang giảm nhẹ về mức 69.000 đồng/kg, trong khi các tỉnh còn lại như Bắc Giang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Hà Nội giữ mức 69.000 đồng/kg, và Yên Bái, Lào Cai, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình duy trì 68.000 đồng/kg.

Miền Trung – Tây Nguyên có giá trong khoảng 68.000 – 73.000 đồng/kg, với Lâm Đồng và Bình Thuận dẫn đầu ở mức 73.000 đồng/kg, nhưng nhiều tỉnh ghi nhận giảm 1.000 – 3.000 đồng/kg; Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế thấp nhất với 68.000 đồng/kg.

Miền Nam duy trì mức giá cao nhất cả nước, từ 72.000 – 74.000 đồng/kg, với Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Cà Mau, Bạc Liêu đạt 74.000 đồng/kg, trong khi Long An, Đồng Tháp, An Giang, Bến Tre thấp nhất ở mức 72.000 đồng/kg, và nhiều địa phương khác giảm nhẹ trong tuần qua.

Giá heo hơi miền Bắc hôm nay 15/6/2025

Giá heo hơi hôm nay 15/6/2025 tại miền Bắc ghi nhận xu hướng đi ngang, không có biến động giá so với phiên trước. Mặt bằng giá dao động từ 68.000 - 69.000 đồng/kg, trong đó:

Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Nguyên, Phú Thọ, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Hà Nội và Tuyên Quang dẫn đầu với mức giá 69.000 đồng/kg, trong khi Yên Bái, Lào Cai, Nam Định và Hà Nam thấp nhất với 68.000 đồng/kg. Nhóm tỉnh giá 69.000 đồng/kg chiếm đa số, không ghi nhận thay đổi.

Xu hướng chững lại phản ánh nguồn cung và nhu cầu tiêu thụ đang ở trạng thái cân bằng trong khu vực.

Địa phương Giá (đồng) Tăng/giảm (đồng) Bắc Giang 69.000 - Yên Bái 68.000 - Lào Cai 68.000 - Hưng Yên 69.000 - Nam Định 68.000 - Thái Nguyên 69.000 - Phú Thọ 69.000 - Thái Bình 69.000 - Hà Nam 68.000 - Vĩnh Phúc 69.000 - Hà Nội 69.000 - Ninh Bình 68.000 - Tuyên Quang 69.000 -

Giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên hôm nay 15/6/2025

Giá heo hơi hôm nay 15/6/2025 tại miền Trung và Tây Nguyên ghi nhận xu hướng đi ngang, không có biến động giá so với phiên trước. Mặt bằng giá dao động từ 68.000 - 73.000 đồng/kg, trong đó:

Lâm Đồng và Bình Thuận dẫn đầu với mức giá 73.000 đồng/kg, trong khi Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế thấp nhất với 68.000 đồng/kg. Nhóm tỉnh có giá 69.000 đồng/kg (Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa) chiếm đa số, không ghi nhận thay đổi. Ninh Thuận đạt 72.000 đồng/kg và Đắk Lắk ghi nhận 70.000 đồng/kg, đều giữ nguyên mức giá.

Xu hướng chững lại phản ánh nguồn cung và nhu cầu tiêu thụ đang ở trạng thái cân bằng trong khu vực.

Địa phương

Giá (đồng)

Tăng/giảm (đồng)

Thanh Hoá

69.000

-

Nghệ An

69.000

-

Hà Tĩnh

68.000

-

Quảng Bình

69.000

-

Quảng Trị

68.000

-

Huế

68.000

-

Quảng Nam

69.000

-

Quảng Ngãi

69.000

-

Bình Định

69.000

-

Khánh Hoà

69.000

-

Lâm Đồng

73.000

-

Đắk Lắk

70.000

-

Ninh Thuận

72.000

-

Bình Thuận

73.000

-



Giá heo hơi miền Nam hôm nay 15/6/2025

Giá heo hơi hôm nay 15/6/2025 tại miền Nam ghi nhận xu hướng đi ngang, không có biến động đáng kể. Mặt bằng giá dao động từ 72.000 - 74.000 đồng/kg, trong đó:

Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Cà Mau dẫn đầu với mức giá 74.000 đồng/kg, trong khi Long An, Đồng Tháp, An Giang và Bến Tre thấp nhất với 72.000 đồng/kg, không ghi nhận thay đổi so với phiên trước. Nhóm tỉnh có giá 73.000 đồng/kg (Bình Phước, TP HCM, Bình Dương, Tây Ninh, Vĩnh Long, Cần Thơ, Kiên Giang, Hậu Giang, Tiền Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh) chiếm đa số, giữ nguyên mức giá.

Xu hướng chững lại phản ánh nguồn cung ổn định và nhu cầu tiêu thụ chưa có đột biến trong khu vực.

Địa phương

Giá (đồng)

Tăng/giảm (đồng)

Bình Phước

73.000

-

Đồng Nai

74.000

-

TP HCM

73.000

-

Bình Dương

73.000

-

Tây Ninh

73.000

-

Bà Rịa - Vũng Tàu

74.000

-

Long An

72.000

-

Đồng Tháp

72.000

-

An Giang

72.000

-

Vĩnh Long

73.000

-

Cần Thơ

73.000

-

Kiên Giang

73.000

-

Hậu Giang

73.000

-

Cà Mau

74.000

-

Tiền Giang

73.000

-

Bạc Liêu

74.000

-

Trà Vinh

73.000

-

Bến Tre

72.000

-

Sóc Trăng

73.000

-



Tin tức giá heo hơi mới nhất

Theo dữ liệu từ Chi cục Thống kê Long An, đàn heo tại tỉnh này đang có dấu hiệu tăng trưởng nhờ mô hình chăn nuôi liên kết giữa doanh nghiệp và nông hộ. Tổng đàn heo đạt 81.347 con (chưa tính heo con theo mẹ), tăng 1,02% so với cùng kỳ năm 2024.

Đàn gia cầm cũng ghi nhận mức tăng ấn tượng, đạt 11,3 triệu con (tăng 18%), với đàn gà chiếm gần 10 triệu con (tăng 25,21%). Trong khi đó, đàn trâu và bò giảm nhẹ, lần lượt 6,12% và 5,36%, nhưng sự phát triển của đàn heo và gia cầm tạo triển vọng tích cực cho nguồn cung thực phẩm.

Dự báo ngắn hạn: Giá heo hơi duy trì xu hướng đi ngang

Trong ngắn hạn, thị trường heo hơi tại Long An và khu vực miền Nam, Tây Nguyên được dự đoán sẽ giữ xu hướng đi ngang hoặc chỉ biến động nhẹ. Nhu cầu tiêu thụ chưa tăng đột biến sau mùa hè, trong khi nguồn cung được duy trì ổn định nhờ các mô hình chăn nuôi hiện đại. Nếu thời tiết thuận lợi và chi phí sản xuất không biến động mạnh, giá heo hơi có thể tiếp tục ổn định trong tuần tới. Tuy nhiên, nguy cơ từ dịch bệnh và biến động giá đầu vào vẫn là thách thức cần theo dõi.