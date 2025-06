Tài chính - Thị trường Giá heo hơi hôm nay 26/6/2025: Miền Trung và miền Nam đỏ lòm, miền Trung xuyên thủng đáy Giá heo hơi hôm nay 26/6/2025 giảm mạnh ở miền Trung và miền Nam, với miền Trung chạm đáy 67.000 đồng/kg, trong khi miền Nam dao động 70.000-73.000 đồng/kg.

Giá heo hơi trong nước hôm nay 26/6/2025

giá heo hơi hôm nay 26/6/2025 giảm tại nhiều địa phương miền Nam và một số tỉnh miền Trung – Tây Nguyên, trong khi miền Bắc vẫn giữ ổn định.

Mức giá phổ biến trên thị trường hôm nay dao động ở mức 67.000 – 73.000 đồng/kg, trong đó giá cao nhất được ghi nhận tại Bà Rịa – Vũng Tàu với 73.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 26/6/2025 ở miền Bắc

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay 26/6/2025 không ghi nhận biến động mới so với hôm trước. Cụ thể, giá heo tại các tỉnh Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Nguyên, Phú Thọ, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Hà Nội và Tuyên Quang tiếp tục được thu mua ở mức 69.000 đồng/kg. Trong khi đó, Yên Bái, Lào Cai, Nam Định, Hà Nam và Ninh Bình vẫn duy trì ở mức giá 68.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc tiếp tục duy trì ở mức 68.000 – 69.000 đồng/kg. Mức giá này phản ánh sự ổn định trong thị trường, không có sự chững lại nào đáng kể. Các tỉnh có giá cao nhất là Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Nguyên, Phú Thọ, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Hà Nội và Tuyên Quang với mức 69.000 đồng/kg, trong khi Yên Bái, Lào Cai, Nam Định, Hà Nam và Ninh Bình có giá thấp hơn, ở mức 68.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng) Biến động (đồng) Giá tại các địa phương Bắc Giang 69.000 - Yên Bái 68.000 - Lào Cai 68.000 - Hưng Yên 69.000 - Nam Định 68.000 - Thái Nguyên 69.000 - Phú Thọ 69.000 - Thái Bình 69.000 - Hà Nam 68.000 - Vĩnh Phúc 69.000 - Hà Nội 69.000 - Ninh Bình 68.000 - Tuyên Quang 69.000 -

Giá heo hơi hôm nay 26/6/2025 ở miền Trung - Tây Nguyên

Tại miền Trung và Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay 26/6/2025 ghi nhận xu hướng giảm nhẹ ở một số địa phương, trong khi phần lớn các tỉnh đi ngang. Mặt bằng giá dao động từ 67.000 đến 71.000 đồng/kg. Cụ thể, Lâm Đồng, Ninh Thuận và Bình Thuận dẫn đầu với mức giá cao nhất 71.000 đồng/kg, trong đó Lâm Đồng và Bình Thuận giảm 1.000 đồng/kg so với phiên trước. Bình Định ghi nhận giá thấp nhất ở mức 67.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg.

Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Quảng Bình đạt mức 69.000 đồng/kg, trong khi Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa và Đắk Lắk cùng ở mức 68.000 đồng/kg, với Quảng Ngãi giảm 1.000 đồng/kg. Biến động giảm giá có thể phản ánh nhu cầu tiêu thụ chững lại hoặc nguồn cung tăng nhẹ tại một số khu vực. Hiện giá heo hơi tại miền Trung và Tây Nguyên duy trì quanh mức 67.000 - 71.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng) Biến động (đồng) Giá tại các địa phương Thanh Hoá 69.000 - Nghệ An 69.000 - Hà Tĩnh 68.000 - Quảng Bình 69.000 - Quảng Trị 68.000 - Huế 68.000 - Quảng Nam 68.000 - Quảng Ngãi 68.000 ▼1.000 Bình Định 67.000 ▼1.000 Khánh Hoà 68.000 - Lâm Đồng 71.000 ▼1.000 Đắk Lắk 68.000 - Ninh Thuận 71.000 - Bình Thuận 71.000 ▼1.000

Giá heo hơi hôm nay 26/6/2025 ở miền Nam

Tại khu vực miền Nam, giá heo hơi hôm nay 26/6/2025 ghi nhận có sự biến động mạnh. Cụ thể, giá heo tại các tỉnh Bình Phước và Đồng Nai đang được thu mua ở mức cao nhất là 72.000 đồng/kg. Trong khi đó, TP HCM, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Cần Thơ, Kiên Giang, Hậu Giang và Bạc Liêu đều duy trì ở mức 71.000 đồng/kg. Mức giá thấp nhất là 70.000 đồng/kg, ghi nhận tại Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Tiền Giang, Trà Vinh và Bến Tre.

Giá heo hơi tại khu vực này hiện dao động trong khoảng 70.000 – 73.000 đồng/kg. Các tỉnh có biến động giá đáng chú ý bao gồm Đồng Nai, TP HCM, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Kiên Giang, Hậu Giang, Tiền Giang và Trà Vinh, với mỗi tỉnh giảm 1.000 đồng/kg so với phiên trước.

Địa phương Giá (đồng) Biến động (đồng) Giá tại các địa phương Bình Phước 72.000 - Đồng Nai 72.000 ▼1.000 TP HCM 71.000 ▼1.000 Bình Dương 71.000 ▼1.000 Tây Ninh 71.000 ▼1.000 Bà Rịa - Vũng Tàu 73.000 - Long An 71.000 ▼1.000 Đồng Tháp 70.000 ▼1.000 An Giang 70.000 ▼1.000 Vĩnh Long 70.000 ▼1.000 Cần Thơ 71.000 ▼1.000 Kiên Giang 71.000 ▼1.000 Hậu Giang 71.000 - Cà Mau 72.000 - Tiền Giang 70.000 ▼1.000 Bạc Liêu 71.000 - Trà Vinh 70.000 ▼1.000 Bến Tre 70.000 - Sóc Trăng 71.000 -

Công nghệ số hỗ trợ phòng ngừa dịch bệnh trong ngành chăn nuôi

Theo thông tin từ báo Nông nghiệp Môi trường, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) hiện đang được ứng dụng để phân tích các mẫu bệnh phẩm và chỉ số sức khỏe của heo, từ đó đưa ra những dự đoán chính xác hơn về khả năng lây lan của dịch bệnh.

Chăn nuôi heo là một ngành kinh tế quan trọng tại nhiều quốc gia, đặc biệt là ở Việt Nam và Trung Quốc, nơi có nhu cầu tiêu thụ thịt heo rất lớn. Tuy nhiên, ngành chăn nuôi này đang phải đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có các dịch bệnh nguy hiểm như dịch tả lợn Châu Phi (ASF), đã gây thiệt hại nặng nề cho đàn heo trong suốt nhiều năm qua.

Trong bối cảnh đó, việc áp dụng công nghệ và AI đã mở ra những cơ hội mới giúp ngành chăn nuôi vượt qua khó khăn và hướng tới sự phát triển bền vững.

Tại Diễn đàn "Đổi mới ngành chăn nuôi heo Trung Quốc - Việt Nam", Tiến sĩ Nguyễn Xuân Dương đã chia sẻ rằng cả hai quốc gia đang tích cực tìm kiếm các giải pháp tối ưu cho ngành chăn nuôi. Ông nhấn mạnh rằng Trung Quốc đã phục hồi đàn heo nhờ vào việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến, trong khi Việt Nam cũng đang đẩy mạnh cải tiến quản lý và áp dụng công nghệ số, đặc biệt là AI, nhằm dự đoán và kiểm soát dịch bệnh hiệu quả hơn.

Theo Tiến sĩ Dương, việc sử dụng AI trong việc theo dõi tình trạng sức khỏe của heo có thể giúp người chăn nuôi phát hiện sớm các triệu chứng bệnh, từ đó có biện pháp can thiệp kịp thời, giảm thiểu thiệt hại.

Các hệ thống AI có khả năng phân tích dữ liệu từ cảm biến và hình ảnh, cho phép giám sát sức khỏe heo theo thời gian thực và phát hiện những dấu hiệu bất thường ngay cả khi bệnh chưa biểu hiện rõ ràng. Điều này đặc biệt quan trọng trong việc đối phó với dịch tả lợn Châu Phi, nơi mà virus có thể lây lan nhanh chóng mà không có triệu chứng rõ ràng.