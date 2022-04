68 đơn vị tham dự Hội thi tài năng tiếng Anh năm học 2021 - 2022

(QNO) - Trong 4 ngày từ 25 đến 28.4, Sở GD-ĐT tổ chức Hội thi tài năng tiếng Anh cấp THCS, THPT năm học 2021 - 2022 với 68 cơ sở giáo dục cấp THCS và THPT trên toàn tỉnh tham gia.

Một tiết mục dự thi vòng chung kết. Ảnh: THANH THẢO

Nội dung thi tự chọn ở vòng loại có thể là một talk show, một bài trình bày, một tiểu phẩm với thể loại tùy ý về các chủ đề trong chương trình môn học và trình bày bằng ngôn ngữ tiếng Anh.

Trong số 68 đơn vị dự thi, có 21 đơn vị cấp THCS, 25 đơn vị cấp THPT được chọn vào vòng chung kết. Nội dung thi ở phần chung kết gồm: tìm chủ đề cho hình ảnh có tên "What’s the Topic", viết về chủ đề và xử lý tình huống giao tiếp "Are you a good communicator" và phần thi đồng đội "Who’s the best team" thuyết trình trực tiếp liên quan tới chủ đề trường học hạnh phúc.

Trao thưởng cho các đơn vị đoạt giải Nhất. Ảnh: THANH THẢO

Kết quả, cấp THCS có 21 tập thể đoạt giải; trong đó có 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 7 giải Ba và 8 giải Khuyến khích. Giải nhất cấp THCS thuộc về các đơn vị Phòng GD-ĐT huyện Tiên Phước và Phòng GD-ĐT huyện Duy Xuyên.



Cấp THPT có 25 tập thể đoạt giải; trong đó có 3 giải Nhất, 4 giải Nhì, 7 giải Ba và 11 giải Khuyến khích. Các Trường THPT Khâm Đức, THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm và THPT chuyên Lê Thánh Tông đồng đoạt giải Nhất cấp THPT.