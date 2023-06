Ngày 15/6, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn và Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng - Trưởng ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT cấp quốc gia chủ trì hội nghị về công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trực tuyến với các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại đầu cầu Quảng Nam, Giám đốc Sở GD-ĐT Thái Viết Tường - Phó ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT tỉnh cùng các thành viên ban chỉ đạo tham dự.

Theo Bộ GD-ĐT, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cơ bản được đảm bảo. Bộ đã thành lập 10 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại một số địa phương; hoàn thiện ngân hàng câu hỏi thi để chuẩn bị cho hội đồng ra đề thi và bắt đầu làm việc từ 2/6; hoàn thành các phần mềm cho kỳ thi…

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, cả nước có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi tại 2.273 điểm thi tại tất cả các tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Bộ GD-ĐT huy động gần 8.000 cán bộ, viên chức các cơ sở đại học tham gia 63 đoàn kiểm tra công tác coi thi, chấm thi tại các địa phương.

Bộ GD-ĐT lưu ý, ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn bộ về chỉ đạo tổ chức kỳ thi tại địa phương; bố trí khu vực sao in đề thi, bảo quản bài thi đảm bảo an toàn, bảo mật, có lực lượng công an trực 24/24; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ sao in đề thi; xây dựng các kịch bản dự phòng tình huống bất thường xảy ra…