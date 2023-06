Chào hè cùng nhiều sân chơi

Từ các câu lạc bộ năng khiếu đến những khóa học rèn kỹ năng, một mùa hè sôi động với hàng loạt sân chơi đang chờ đón các bạn nhỏ...

Các sân chơi thiếu nhi ngày càng rộng mở, tạo điều kiện để trẻ em phát triển. Ảnh: H.M

Đa dạng lớp năng khiếu

Mùa hè năm nay, thiếu nhi tại TP.Tam Kỳ có rất nhiều sân chơi để tham gia, sau một thời gian gián đoạn và bị ngắt quãng bởi dịch bệnh.

Ông Ngô Đức Hoàng - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền thông TP.Tam Kỳ cho biết, hiện Nhà văn hóa thiếu nhi đang đào tạo 20 môn gồm võ thuật, nhảy hiện đại, cờ vua, cầu lông, múa dân gian, bơi lội…

Dự kiến số trẻ em đăng ký vào dịp hè này có thể hơn 300 học viên ở các loại hình khác nhau. Với lợi thế đô thị đang có nhiều cư dân trẻ, hàng loạt hội nhóm, câu lạc bộ (CLB) do cá nhân tổ chức cũng góp phần làm sôi động sân chơi cho thiếu nhi Tam Kỳ.

CLB Huyền My (97 Nguyễn Dục, TP.Tam Kỳ) liên tục tổ chức những hoạt động cho thiếu nhi là lựa chọn của khá nhiều bậc phụ huynh có con ở độ tuổi mầm non và tiểu học mỗi khi hè về.

Chị Phạm My Huyền - Chủ nhiệm CLB Huyền My cho biết, mong muốn giúp các bạn nhỏ làm quen bộ môn năng khiếu nhảy - múa, trong đó, quan điểm không chỉ dạy và học mà cần phải thực hành, những hoạt động ngoại khóa kết hợp cùng các đơn vị khác trên địa bàn luôn được CLB chú trọng.

“Mình muốn giúp các bạn nhỏ lưu giữ những khoảnh khắc tuổi thơ, thêm tự tin và thể hiện bản lĩnh của mình. Đó là lý do để CLB Huyền My xuất hiện ở hầu khắp hoạt động văn nghệ thiếu nhi do TP.Tam Kỳ hoặc các band - nhóm tổ chức. Vì mình nghĩ, khi các em được cọ xát ở các sân chơi mọi nơi chính là tạo động lực để các em nhỏ tự tin thể hiện mình” - chị Phạm My Huyền chia sẻ.

Chính thức ra mắt từ năm 2021 đến nay, CLB Huyền My là địa chỉ quen thuộc của nhiều bạn nhỏ yêu thích nhảy múa. Âu Trúc Linh - cô bé có thần thái của “siêu mẫu nhí”, cũng là một thành viên “cứng” của CLB Huyền My.

Linh tham gia CLB từ những ngày mới 5 tuổi, sau 2 năm phát triển, em được tạo điều kiện để tham gia các sân chơi về thời trang nghệ thuật không chỉ trên địa bàn TP.Tam Kỳ.

Chị Phạm My Huyền cho biết, có khá nhiều thành viên của CLB được dẫn dắt để tham gia các sân khấu tại những thành phố lớn và các em đã tự tin thể hiện rất tốt.

Trong khi đó, các lớp rèn luyện thể thao cũng được tổ chức đa dạng bởi nhiều trung tâm. Chị Nguyễn Thị Thuận - quản lý tại Trung tâm dạy bơi Thuận Lý cho biết, trước nhu cầu khá lớn của phụ huynh, mùa hè này chị mở thêm một cơ sở bơi tại Khách sạn Bàn Thạch.

Cũng tại đây, một Khu liên hợp thể thao DHL vừa mở ra, trong đó, có tổ chức dạy tennis cho trẻ em, CLB võ Taekwondo cũng như dạy nâng cao và các kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ.

Hè vui khỏe, an toàn

Tiêu chí mọi sân chơi đều phải tạo được sự an toàn cho trẻ là điều các địa phương đặt lên hàng đầu. Ông Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc Trung tâm VHTT Điện Bàn chia sẻ, ngay khi bắt đầu vào hè, địa phương đã bắt đầu chương trình phổ cập bơi phòng chống đuối nước cho học sinh khối tiểu học và THCS.

Liên tục nhiều năm liền tổ chức dạy bơi miễn phí, hoạt động dạy kỹ năng này trở thành sân chơi được thiếu nhi và thiếu niên Điện Bàn mong chờ. Bên cạnh đó, những hội thi và các hoạt động trải nghiệm do Đoàn, hội các cấp cũng như Ban chỉ đạo hoạt động hè ở các địa phương tổ chức sẽ tạo điểm nhấn dành cho thiếu nhi.

Mùa hè chính là thời điểm lý tưởng để các em được tham gia các hoạt động cộng đồng. Đã đến lúc cần nhiều hơn hành động thiết thực từ các cơ quan chức năng để có được những “sân chơi” hợp lý cho trẻ mỗi khi mùa hè tới. Đây cũng là yêu cầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đặt ra cho các địa phương ngay trong lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2023.

Ông Trần Anh Tuấn cho rằng, dù nhiều chủ trương, chính sách được ban hành hướng tới mục tiêu vì lợi ích tốt nhất cho sự phát triển toàn diện của trẻ em, nhưng hiện nay số lượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh vẫn còn cao, với 13.000 trẻ.

Các dịch vụ xã hội dành cho trẻ em còn hạn chế; nên nhiều trẻ em chưa được trang bị đầy đủ kiến thức tự bảo vệ mình trước những tác động xấu của xã hội, chưa thật sự tạo dựng được môi trường sống an toàn và thân thiện cho trẻ em.

Một số quyền của trẻ em vẫn chưa được thực hiện tốt, tình trạng trẻ bị bạo lực, xâm hại, nạn tảo hôn, tai nạn nhất là đuối nước vẫn còn xảy ra và rất đáng lo ngại, một số gia đình vẫn chưa phát huy tốt việc quản lý trẻ em trong vai trò làm cha, làm mẹ…

Do vậy, các chương trình, kế hoạch, biện pháp cụ thể để chăm lo cho trẻ em cần được triển khai, các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh, bổ ích để trẻ em tham gia sinh hoạt cũng như quan tâm ưu tiên nguồn lực kết hợp với huy động của xã hội để tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ em nâng cao sức khỏe, tinh thần, học tập… được đặt ra cho các địa phương.

Tôi đọc đâu đó rằng, đối với những đứa trẻ, chơi chính là một trạng thái tồn tại để học tập và khám phá thế giới, từ đó tự tìm ra cách bảo vệ theo bản năng của chúng. Hãy quan sát những đứa trẻ chơi để nhớ về những gì người lớn đã từng là. Bởi vậy, những sân chơi sẽ trở thành một vị trí quan trọng trong không gian công cộng của mọi vùng đất...