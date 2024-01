Công an Tam Kỳ tuyên truyền pháp luật cho học sinh dịp cận Tết Nguyên đán

(QNO) - Công an TP.Tam Kỳ vừa phối hợp các trường học tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho học sinh dịp cận Tết Nguyên đán.

Hoạt động ngoại khóa tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh Trường Tiểu học Hùng Vương. Ảnh: Đ.D

Tại Trường Tiểu học Hùng Vương (phường Trường Xuân), báo cáo viên Công an TP.Tam Kỳ đã thông tin tình trạng mua bán pháo nổ dịp tết; nhất là thanh thiếu niên, học sinh mua nguyên liệu trên mạng xã hội về tự chế, đốt pháo nổ rất nguy hiểm, dễ xảy ra thương tích.

Học sinh cũng được cảnh báo tình trạng tai nạn thương tích và đuối nước có nguy cơ xảy ra trong thời gian nghỉ tết dài ngày; hướng dẫn kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân, đón tết vui tươi, an toàn.

Học sinh giao lưu với báo cáo viên Công an TP.Tam Kỳ. Ảnh: Đ.D

* Trước đó, tại Nhà thiếu nhi TP.Tam Kỳ, Công an thành phố phối hợp Nghĩa Dũng Karatedo Phân đường Quảng Nam và Trường THPT Duy Tân tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hướng dẫn kỹ năng cơ bản về đảm bảo an ninh trật tự cho hơn 200 võ sinh và học sinh.

Tuyên truyền an ninh trật tự cho học sinh Trường THPT Duy Tân và võ sinh Nghĩa Dũng Karatedo Phân đường Quảng Nam. Ảnh: Đ.D

Báo cáo viên Công an thành phố đã thông tin tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn; những vi phạm học sinh thường mắc phải khi tham gia giao thông; tác hại của thuốc lá điện tử và thực trạng sử dụng thuốc lá điện tử trong học sinh; bạo lực học đường.

Công an cũng thông tin những thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội, cách sử dụng mạng an toàn; hậu quả, tác hại của việc tự chế và sử dụng pháo nổ… Qua đó nâng cao trách nhiệm công dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm an ninh trật tự, nhất là dịp Tết Nguyên đán.