Đại học Đà Nẵng công bố điểm chuẩn các trường thành viên năm 2021

(QNO) - Ngày 16.9, cùng với nhiều trường đại học (ĐH) trên cả nước, ĐH Đà Nẵng công bố điểm chuẩn vào các trường thành viên và đơn vị đào tạo trực thuộc theo phương thức xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Điểm chuẩn cao nhất vào ĐH Đà Nẵng năm nay là 27,2 điểm, tương đương với điểm chuẩn năm 2020 và ở mức cao trong top đầu các ĐH uy tín của cả nước.

Khối ngành Kỹ thuật - công nghệ: điểm chuẩn cao nhất là 27,2 điểm (ngành Công nghệ thông tin - Trường ĐH Bách khoa).

Khối ngành Kinh tế: điểm chuẩn cao nhất là 26,75 điểm (ngành Kinh doanh quốc tế và ngành Maketing - Trường ĐH Kinh tế).

Khối ngành Ngoại ngữ: điểm chuẩn cao nhất là 27,45 điểm (ngành Sư phạm Tiếng Anh - Trường ĐH Ngoại ngữ).

Khối ngành Y dược: điểm chuẩn cao nhất là 26,55 điểm (các ngành Y khoa và Răng - hàm - mặt của Khoa Y dược).

Khối ngành Sư phạm: điểm chuẩn cao nhất là 24,4 điểm (ngành Sư phạm Hóa học, tăng 5,9 điểm so với năm 2020 và ngành Sư phạm Toán học, tăng 3,9 điểm so với năm 2020, thuộc Trường ĐH Sư phạm).

Cụ thể điểm chuẩn vào các trường thành viên, đơn vị trực thuộc của ĐH Đà Nẵng như sau:

Trường ĐH Bách khoa (DDK) có 45 ngành, chương trình đào tạo. Các ngành có điểm chuẩn cao như: Công nghệ thông tin 27,2 điểm; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 26,5 điểm; Công nghệ thông tin (chất lượng cao) 26 điểm; Kỹ thuật máy tính 25,85 điểm; Kỹ thuật cơ điện tử 25,65 điểm; Công nghệ thông tin (chất lượng cao, tiếng Nhật) 25,5 điểm; Kỹ thuật điện tử - viễn thông 25,25 điểm; Công nghệ thông tin chuyên ngành khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo 25,1 điểm…

Trường ĐH Kinh tế (DDQ) có 18 ngành, chương trình đào tạo. Các ngành Kinh doanh quốc tế, Marketing có điểm chuẩn 26,75 điểm; Thương mại điện tử 26,5 điểm (tăng 1,25 điểm so với năm trước); Kinh doanh thương mại 26,25 điểm (tăng 1 điểm so với năm trước); Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân lực có cùng điểm chuẩn 26 điểm. Các ngành còn lại đều có điểm chuẩn từ 24,25 điểm trở lên (tăng 2,25 điểm so với năm trước).

Trường ĐH Ngoại ngữ (DDF) có 18 ngành, chương trình đào tạo. Ngành Sư phạm Tiếng Anh 27,45 điểm; Ngôn ngữ Hàn Quốc 26,55 điểm; Ngôn ngữ Hàn Quốc chất lượng cao, Ngôn ngữ Trung Quốc có cùng điểm chuẩn 25,83 điểm; Sư phạm Tiếng Trung Quốc 25,6 điểm; Ngôn ngữ Nhật 25,5 điểm; Ngôn ngữ Trung Quốc (chất lượng cao) 25,45 điểm và Ngôn ngữ Anh 25,58 điểm. Các ngành còn lại có điểm chuẩn đều từ 21 điểm trở lên.

Trường ĐH Sư phạm (DDS) có 34 ngành, chương trình đào tạo. Ngành Sư phạm Hóa học, Sư phạm Toán học có cùng điểm chuẩn 24,4 điểm; Sư phạm Ngữ văn 24,15 điểm; Giáo dục chính trị 23,5 điểm; Sư phạm Vật lý 23,4 điểm; Sư phạm Lịch sử, Báo chí (chất lượng cao) có cùng điểm chuẩn 23 điểm. Điểm chuẩn các ngành sư phạm đều cao hơn so với ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2021 (15 điểm).

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật (DSK) có 15 ngành, chương trình đào tạo. Ngành Công nghệ thông tin có điểm chuẩn 24,25 điểm; Công nghệ kỹ thuật ô tô 23,5 điểm; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 22,8 điểm (tăng 1,13 điểm so với năm 2020).

Trường ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông Việt - Hàn (VKU) có 7 ngành, chương trình đào tạo. Ngành Công nghệ thông tin có điểm chuẩn 23 điểm (tăng 5 điểm so với năm 2020); Quản trị kinh doanh 22,5 điểm (tăng 4,25 điểm so với năm 2020). Các chuyên ngành đào tạo mới của VKU đều có điểm chuẩn từ 21 điểm trở lên như: Quản trị logistics và chuỗi cung ứng số 23 điểm; Thiết kế mỹ thuật số 21,5 điểm; Khoa học dữ liệu & trí tuệ nhân tạo 21,05 điểm.

Khoa Y dược (DDY) có 4 ngành, chương trình đào tạo. Các ngành Y khoa, Răng - hàm - mặt cùng có điểm chuẩn 26,55 điểm; ngành Dược học 25,95 điểm.

Ngành Khoa học và kỹ thuật máy tính - chuyên ngành khoa học dữ liệu của Viện Nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh (DDV) có điểm chuẩn 21 điểm...

Xem chi tiết điểm chuẩn của ĐH Đà Nẵng theo phương thức xét kết quả kỳ thi THPT năm 2021 tại địa chỉ www.udn.vn.