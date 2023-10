Đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh - sinh viên

Công an TP.Tam Kỳ phối hợp với ngành GD-ĐT triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ trong trường học tại Tam Kỳ. Ảnh: ST

Ngay từ những tuần học đầu tiên của năm học mới, Công an Tam Kỳ đã triển khai kế hoạch “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên đến trường”. Theo đó, đơn vị đã trưng dụng lực lượng cán bộ, chiến sĩ tăng cường tuần tra, kiểm soát tất cả tuyến đường, tập trung các tuyến được có trường THCS, THPT, cao đẳng, đại học ở các khung giờ sáng sớm lúc học sinh đến trường và giờ tan trường.

Qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng công an tập trung xử lý các trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm trật tự an toàn giao thông như điều khiển xe mô tô không có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi điều khiển xe gắn máy, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, điều khiển xe không có bộ phận giảm thanh. Trong 3 tuần đầu ra quân, hơn 200 trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm an toàn giao thông đã bị xử lý.

Một học sinh cho biết: “Sau khi bị lực lượng Công an giao thông xử lý nhắc nhở, bản thân em đã ý thức về việc điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi có thể gây mất an toàn giao thông cho bản thân và cộng đồng”.

Song song với công tác tuần tra kiểm soát để răn đe những trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm, Công an Tam Kỳ đã phối hợp Thành đoàn Tam Kỳ tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật giao thông tại các trường học trên địa bàn.

Trong đó nhấn mạnh về thực trạng tai nạn giao thông hiện nay, phân tích các nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, đặc biệt là ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người tham gia giao thông.

Đồng thời hướng dẫn cho học sinh, sinh viên cách phân biệt các loại phương tiện được phép điều khiển và không được phép điều khiển: giới thiệu và phân tích các loại biển báo hiệu đường bộ, tín hiệu đèn giao thông và nêu ra thực trạng tham gia giao thông hiện nay của học sinh trên địa bàn. Bên cạnh đó nêu ra các lỗi thường gặp và mức phạt tương ứng để học sinh nâng cao kiến thức và nhận thức khi tham gia giao thông.

Em Hoàng Vy Châu - học sinh Trường THPT Hà Huy Tập cho biết: “Qua các buổi tuyên truyền pháp luật về giao thông tại trường đã giúp cho chúng em có thêm những kiến thức và kỹ năng để tham gia giao thông an toàn. Từ đó, sẽ tích cực tuyên truyền cho người thân và bạn bè để mọi người cùng chấp hành Luật Giao thông đường bộ, xây dựng văn hóa giao thông”.

Trung tá Trương Hoàng Anh - Đội trưởng Đội cảnh sát Giao thông - trật tự, Công an Tam Kỳ cho hay: “Những giải pháp đang được đơn vị triển khai sẽ phần nào ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên, học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Tuy vậy, để một năm học an toàn với các em học sinh khi đến trường, cùng với các lực lượng chức năng, vẫn rất cần sự phối hợp của gia đình và nhà trường trong việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông và kỹ năng lái xe của học sinh, tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra”.