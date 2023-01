Dự án của Đại học Đà Nẵng được bảo hộ quốc tế

Dự án “Thông tin quang thông minh cho mạng dữ liệu cực lớn” do nhóm nghiên cứu của Đại học Đà Nẵng đã được Cơ quan Sở hữu trí tuệ - USPTO, Hoa Kỳ (The United States Patent and Trademark Office) cấp bằng bảo hộ.

Dự án “Thông tin quang thông minh cho mạng dữ liệu cực lớn” của nhóm nghiên cứu Đại học Đà Nẵng. (Ảnh do Viện Khoa học công nghệ tiên tiến - ĐHĐN cung cấp)

Dự án do nhóm nghiên cứu, gồm PGS-TS.Nguyễn Tấn Hưng - Viện Khoa học công nghệ tiên tiến Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) và TS.Lê Thái Sơn - Trường ĐH Bách khoa - ĐHĐN đồng chủ nhiệm, thực hiện từ tháng 9/2019 với mục tiêu thiết kế và phát triển Hệ thống thông tin quang thông minh có dung lượng truyền dữ liệu cực lớn (10.000 tỷ bit/s) cho mạng internet trong tương lai.

Bằng nỗ lực và sáng tạo, nhóm nghiên cứu đã gặt hái được những kết quả nổi bật (so với đăng ký thuyết minh ban đầu) như: Có kết quả thực nghiệm truyền dữ liệu dung lượng đến 1.200 Gigabit/s với hiệu suất 5.25 bit/s/Hz bằng kỹ thuật tách sóng trực tiếp.

Các kết quả nghiên cứu được công bố quốc tế, hỗ trợ đào tạo sau đại học như: 6 bài báo trên tạp chí quốc tế uy tín (SCIE Q1); 1 bài báo kỷ yếu hội thảo (A*); 1 bài báo kỷ yếu hội thảo quốc tế (giải Best Paper Award); 1 patent được cấp bằng bảo hộ bởi USPTO tại Hoa Kỳ và 3 patents được chấp nhận đăng ký; hỗ trợ đào tạo 3 nghiên cứu sinh.

Theo PGS-TS.Nguyễn Tấn Hưng, dự án này đã phát triển kỹ thuật tiên tiến nhằm phát hiện, khắc phục các yếu tố làm suy giảm chất lượng hệ thống (bao gồm các méo dạng tín hiệu tuyến tính và phi tuyến), giúp vượt qua các giới hạn Shanon phi tuyến về dung lượng truyền thông tin.

Trong bối cảnh một số quỹ/chương trình tài trợ nghiên cứu ngày càng khắt khe trong các quy định, thủ tục thì Quỹ Đổi mới sáng tạo của Tập đoàn Vingroup (VINIF) đã “mở” cho các nhóm nghiên cứu phát huy tối đa tiềm năng, mạnh dạn tiến hành các nghiên cứu có tầm ảnh hưởng lớn hơn, chấp nhận rủi ro cao, đúng như nội hàm của hoạt động nghiên cứu đổi mới sáng tạo.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên các nhà khoa học/nhóm nghiên cứu tiếp cận, tham gia đăng ký bằng độc quyền sáng chế (có sự tham gia của các đơn vị chuyên gia về sở hữu trí tuệ mà chi phí trước đây chưa có quỹ/chương trình tài trợ nghiên cứu nào hỗ trợ) với sự đồng hành của Trường ĐH Bách khoa - ĐHĐN.

“Với bằng độc quyền sáng chế được Cơ quan Sở hữu trí tuệ - USPTO, Hoa Kỳ bảo hộ, thời gian đến, nhóm nghiên cứu dự án sẽ tiếp tục chuyển sang giai đoạn nghiên cứu phát triển (R&D) để hoàn thiện, đưa sản phẩm thương mại ứng dụng vào thực tiễn, đem lại lợi ích cho khoa học, doanh nghiệp và cộng đồng” - PGS-TS.Nguyễn Tấn Hưng chia sẻ.