(QNO) - Sáng nay 19/11, TP.Hội An tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022) với sự tham dự của khoảng 500 đại biểu.

Bí thư Thành ủy Hội An Trần Ánh (trái) tặng hoa chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam cho các thầy, cô. Ảnh: Q.T

Ngay sau ngày thống nhất đất nước, Hội An đã có nhiều hoạt động chăm lo cho công tác giáo dục, nhiều năm liền luôn là địa phương thuộc tốp đầu của tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) về thành tích trong giáo dục và vẫn được duy trì cho đến hôm nay.

Thời gian qua, Hội An đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để hưởng ứng, tri ân ngày 20/11 năm nay như hội thi giáo viên giỏi, học sinh giỏi; hoạt động người Hội An đi du lịch Hội An cho giáo viên, liên hoan nghệ thuật quần chúng ngành giáo dục, các giải thi đấu thể thao...

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An Nguyễn Văn Lanh nói, những năm qua thành phố luôn chú trọng chăm lo, dành nhiều nguồn lực cho công tác giáo dục; là địa phương đi đầu về công tác giáo dục kết hợp trải nghiệm sáng tạo, gắn học đường với trải nghiệm xã hội, lồng ghép các chương trình bảo vệ di sản, môi trường quê hương vào học đường...

Thành phố xác định văn hóa và con người là hạt nhân xây dựng Hội An trở thành thành phố "Sinh thái - văn hóa - du lịch" nên sự nghiệp "trồng người" của các thầy, cô trong giai đoạn tới ngày càng quan trọng, hướng đến xây dựng môi trường văn hóa phát triển, con người Hội An toàn diện, yêu nước, thuần hậu, lịch sự, đoàn kết, cần cù, sáng tạo.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hội An có 38 trường học các cấp từ mầm non đến THCS, 5 trường THPT, 2 trường cao đẳng.