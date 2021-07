Kết thúc thành công kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

(QNO) - Chiều nay 8.7, thí sinh (TS) làm bài thi môn ngoại ngữ, cũng là môn thi cuối cùng, khép lại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Học sinh tình nguyện chúc mừng TS đầu tiên hoàn thành bài thi. Ảnh: X.P

Đánh giá về kỳ thi, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Thanh Quốc cho biết, công tác tổ chức thi tại tất cả 56 điểm thi trên địa bàn tỉnh đều diễn ra suôn sẻ, an toàn. Dù dịch bệnh nhưng tỷ lệ TS dự thi khá cao, lên đến 99,8%; không có trường hợp TS, giám thị vi phạm quy chế thi hay sự cố nào liên quan đến khâu sao in, vận chuyển đề thi.

Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các điểm thi được tổ chức khá nghiêm túc, an toàn. “Dù rất áp lực nhưng kỳ thi năm nay đã được tổ chức thành công tốt đẹp, an toàn, đảm bảo thực hiện đồng thời 2 nhiệm vụ vừa thi nghiêm túc, vừa phòng chống dịch” - ông Quốc nói.

Niềm vui của TS sau khi kết thúc kỳ thi. Ảnh: X.P

Người đứng đầu ngành GD-ĐT tỉnh chia sẻ thêm, có được kết quả này là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành chức năng, nhất là y tế, công an, các địa phương. Tất cả TS, cán bộ làm công tác coi thi đều chấp hành tốt nội quy, quy chế thi; các lực lượng bảo vệ, y tế thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần vào thành công chung của kỳ thi.

Ngay sau buổi thi cuối cùng, tất cả bài thi tại 56 điểm thi trên địa bàn tỉnh, dưới sự giám sát, bảo vệ của lực lượng công an, sẽ được vận chuyển về Hội đồng thi đặt tại Sở GD-ĐT để bàn giao và tổ chức chấm thi từ ngày 12 đến 21.7. Theo quy chế thi của Bộ GD-ĐT, năm nay các sở GD-ĐT chịu trách nhiệm công bố kết quả thi vào ngày 26.7.