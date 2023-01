Khởi động học bổng JDS khóa học 2023 - 2025 dành cho các cán bộ, công chức, viên chức

Dự án của Đại học Đà Nẵng được bảo hộ quốc tế

VĂN SANH | 11/01/2023 - 13:00

Dự án “Thông tin quang thông minh cho mạng dữ liệu cực lớn” do nhóm nghiên cứu của Đại học Đà Nẵng đã được Cơ quan Sở hữu trí tuệ - USPTO, Hoa Kỳ (The United States Patent and Trademark Office) cấp bằng bảo hộ.