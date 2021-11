Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Phước Sơn

(QNO) - Nhân kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, chiều 18.11 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cùng lãnh đạo Sở GD-ĐT đã đến thăm, tặng quà Trường mầm non Ánh Hồng, huyện Phước Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tặng hoa chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam Trường mầm non Ánh Hồng (huyện Phước Sơn).

Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo Trường mầm non Ánh Hồng cho biết, trong những năm qua, nhà trường luôn chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học, tăng cường giáo dục thể chất, giáo dục kỹ năng sống, chú trọng đầu tư cơ sở vật chất khang trang, khu vui chơi đảm bảo an toàn cho trẻ. Nhờ đó, nhà trường đã được công nhận trường mầm non đạt chuẩn mức 2.

Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân bày tỏ vui mừng khi thấy cơ sở trường lớp khang trang, sạch đẹp. Kết quả này thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương, của ngành giáo dục và quyết tâm của tập thể nhà trường. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn thời gian tới, đội ngũ giáo viên nhà trường sẽ tiếp tục nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ giáo dục, rèn luyện và hình thành nhân cách cho trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước.

Nhân ngày 20.11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chúc mừng tốt đẹp đến toàn thể quý thầy cô giáo trên địa bàn huyện Phước Sơn nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đồng thời chia sẻ với địa phương khi Phước Sơn vừa trải qua đợt bùng phát dịch Covid-19 vào trung tuần tháng 10 vừa qua, trong đó nhiều trường phải nghỉ học do bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Đặc biệt, Phước Sơn là một trong những địa bàn chịu nhiều hậu quả thiên tai, bão lũ, do nhiều giáo viên ở những vùng sâu, vùng xa luôn phải chịu nhiều thiệt thòi hơn so với các địa phương khác. Song với sự quan tâm chỉ đạo của ngành giáo dục và chính quyền địa phương, cùng với việc thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực của cán bộ quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên sẽ đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân thông tin thêm, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo ngành giáo dục và đào tạo phát huy tối đa các mặt thuận lợi, đề ra các giải pháp để vượt qua khó khăn để thực hiện mục tiêu kép là vừa thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa đẩy mạnh phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt" và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học.