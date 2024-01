Loay hoay bài toán tuyển dụng giáo viên

Sở GD-ĐT và các địa phương đang thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo dục để bổ sung đội ngũ biên chế giáo viên còn thiếu. Tuy nhiên, câu chuyện cũ nhưng vẫn tiếp tục làm “đau đầu” là không thể tuyển đủ chỉ tiêu.

Thí sinh dự thi tuyển viên chức THPT năm 2023 do Sở GD-ĐT tổ chức. Ảnh: X.P

Tuyển xong vẫn thiếu

Giữa tháng 12/2023, thị xã Điện Bàn tổ chức tuyển dụng viên chức giáo dục. Chỉ tiêu tuyển dụng của địa phương là 311 giáo viên (GV), trong đó tiểu học nhiều nhất với 245 chỉ tiêu (gồm 214 GV tiểu học; 10 GV tiểu học môn Tiếng Anh; Thể dục 6; Tin học 3; Âm nhạc 9; Mỹ thuật 3), THCS 64 chỉ tiêu (gồm Toán 10; Ngữ văn 15; Hóa 5; Tiếng Anh 6; Tin học 3; Sinh học 4; Lịch sử 5; Địa lí 5; Mỹ thuật 3; Thể dục 5; Âm nhạc 3), mầm non 2 chỉ tiêu và 13 chỉ tiêu nhân viên (gồm kế toán viên 5; y tế 4; nhân viên thiết bị, thí nghiệm 4).

Có điều kiện thuận lợi là địa phương đầu tiên của tỉnh trong năm 2023 tổ chức tuyển dụng và là địa phương đồng bằng nên không ngạc nhiên khi kỳ tuyển dụng của Điện Bàn thu hút được số lượng thí sinh dự tuyển rất đông.

Theo UBND thị xã Điện Bàn, có tổng cộng 906 thí sinh dự tuyển, trong đó 805 dự tuyển GV và 101 dự tuyển nhân viên. So sánh với chỉ tiêu tuyển dụng, rõ ràng đây là con số đáng mơ ước khi sự cạnh tranh cao sẽ góp phần nâng cao chất lượng tuyển dụng.

Tuy nhiên, nếu phân tích theo từng bậc học và từng bộ môn thì không hẳn bậc học nào, bộ môn nào cũng có số lượng dự tuyển nhiều, thậm chí có tình trạng không đủ chỉ tiêu.

Bậc học THCS có tới gần 500 người dự tuyển trong khi chỉ tiêu tuyển dụng 64, hay mầm non có 17 người cạnh tranh 2 chỉ tiêu là những con số lạc quan. Ngược lại, chỉ tiêu GV tiểu học lên đến 214 nhưng chỉ có 160 người dự thi. Ngay cả tổng số dự thi bậc THCS nhiều nhưng một số bộ môn vẫn rất ít người dự tuyển như Mỹ thuật (3 chỉ tiêu/3 dự thi), Tin học (3/2), Âm nhạc (3/1).

Tương tự, Sở GD-ĐT trong tháng 12/2023 cũng tổ chức tuyển dụng viên chức cho các trường THPT trực thuộc sở. Năm nay có nhiều tín hiệu đáng mừng khi số lượng người dự tuyển vượt xa so với chỉ tiêu tuyển dụng.

Cụ thể, có tổng cộng 524 người dự tuyển, bao gồm 394 dự thi viên chức GV (chỉ tiêu tuyển dụng 204) và 130 dự thi nhân viên (chỉ tiêu tuyển dụng 48). Theo thống kê, so với chỉ tiêu một số môn có số lượng người đăng ký vượt trội như Toán 87/22, Sử 50/24, Ngữ văn 57/34, Tiếng Anh 47/24, Giáo dục công dân 41/18, Thể dục 34/10. Song một số bộ môn tuyển dụng gặp khó do ít người dự tuyển như Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục quốc phòng an ninh, Tin học.

Loay hoay nguồn tuyển

Lãnh đạo UBND thị xã Điện Bàn cho biết, đây là năm thứ 3 thị xã được UBND tỉnh đồng ý phân cấp tuyển dụng GV các bậc học mầm non, tiểu học, THCS do địa phương quản lý nhằm tuyển dụng đủ số lượng biên chế viên chức chưa sử dụng năm 2023 và bổ sung, thay thế kịp thời số GV nghỉ hưu, nghỉ việc hằng năm.

Dù tổ chức thi tuyển, song vì tuyển dụng không đạt chỉ tiêu và quy mô học sinh tăng nhanh nên địa phương vẫn không thể khắc phục được tình trạng thiếu nhiều GV. Và năm nay cũng không khác những năm trước, sau khi tổ chức tuyển dụng vẫn không thể tuyển đủ chỉ tiêu GV tiểu học do nguồn tuyển không đáp ứng nhu cầu.

Đều đặn nhiều năm trước đây, UBND tỉnh tổ chức kỳ thi tuyển viên chức GV cho các địa phương. Tuy nhiên, không như kỳ vọng, gần như tất cả kỳ tuyển dụng đều không đủ chỉ tiêu, thậm chí vài năm gần đây kết quả đạt được còn khá thấp; gần nhất như năm 2022, kết quả tuyển dụng chưa được 50% khi chỉ tiêu 1.362 nhưng tuyển được 638.

Ngay cả một số địa phương được tỉnh đồng ý cho cơ chế tuyển dụng riêng như Nam Trà My, Điện Bàn nhưng cuối cùng “thiếu vẫn thiếu” vì tuyển không được. Lời giải cho câu chuyện thiếu GV là tổ chức tuyển dụng hàng năm xem ra vẫn không giải quyết được .

Trong rất nhiều nguyên nhân thiếu nguồn tuyển dụng GV, có nguyên nhân Luật Giáo dục 2019 quy định về trình độ đào tạo cao hơn trước đó, GV mầm non phải có trình độ cao đẳng trở lên, còn GV tiểu học, THCS phải có trình độ đại học. Từ đó dẫn đến GV tiểu học gần như không có nguồn để tuyển, mà câu chuyện của Điện Bàn năm nay là một minh chứng.

Nhận ra vướng mắc này, Bộ GD-ĐT đang có động thái phối hợp với các bộ, ngành liên quan báo cáo Chính phủ xin ý kiến Quốc hội về việc cho phép được tuyển dụng GV mầm non, tiểu học theo chuẩn trình độ đào tạo quy định tại Luật Giáo dục 2005. Tuy nhiên, được hay không và bao giờ thì vẫn phải chờ.