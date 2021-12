Nam Trà My cơ bản xóa phòng học tạm ở điểm trường thôn

(QNO) - Sở GD-ĐT vừa tổ chức kiểm tra công nhận huyện Nam Trà My đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2021.

Điểm trường tại nóc Táp Yêu (thôn 3, xã Trà Vinh, Nam Trà My) được xây dựng kiên cố thay thế điểm trường tạm xuống cấp. Ảnh: PHÚ THIỆN

Năm học 2021 - 2022, toàn huyện Nam Trà My có 29 trường trực thuộc Phòng GD-ĐT với tổng số 369 lớp, tăng 12 lớp so với năm học 2020 - 2021. Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%, trẻ 5 tuổi là người dân tộc thiểu số được tăng cường tiếng Việt đạt 100%, trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%, 10/10 xã đạt các tiêu chuẩn về giáo viên. Các phòng học được xây kiên cố và bán kiên cố, đảm bảo an toàn.

Công tác xã hội hóa giáo dục được Nam Trà My quan tâm và phát triển đều khắp. Huyện cũng vận động nhân dân đóng góp ngày công lao động để xây dựng phòng học, sân chơi bãi tập cho học sinh, cơ bản xóa được phòng học tạm ở các điểm trường thôn, xây dựng nhà ăn cho học sinh bán trú.

Đến tháng 10.2021, Nam Trà My đạt các tiêu chuẩn về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; đủ điều kiện đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và xóa mù chữ mức độ 1; đủ điều kiện đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2 theo quy định của Bộ GD-ĐT.