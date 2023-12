Nâng cao kết quả phổ cập giáo dục

Nhờ đẩy mạnh phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, thực hiện phổ cập giáo dục THCS một cách bền vững, Quảng Nam tiếp tục duy trì và nâng cao kết quả công tác phổ cập giáo dục lên đạt chuẩn mức độ 2, 3.

Quảng Nam đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 3 tại thời điểm năm 2022. Ảnh: A.S

Theo ông Nguyễn Công Thành - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT, thời gian qua tỉnh và các địa phương đã có sự quan tâm đầu tư phát triển sự nghiệp giáo dục rất lớn như xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, tuyển mới giáo viên, nhân viên, triển khai tổ chức tốt việc dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông mới, thực hiện các chế độ hỗ trợ học sinh, giáo viên thuộc diện chính sách... Nhờ đó đã góp phần nâng cao kết quả công tác phổ cập giáo dục (PCGD) và xóa mù chữ, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Đến nay, 100% huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 và đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Trong đó, tỷ lệ trẻ 5 tuổi huy động ra lớp 99,8%; trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non 99,9%; số trẻ 5 tuổi khuyết tật có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục gần 91%.

Đối với PCGD tiểu học mức độ 3, các chỉ số phổ cập cũng đạt được kết quả khả quan, bao gồm tất cả 18 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn, trong đó tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào học lớp 1 đạt 100%; trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học hơn 97%.

Toàn tỉnh có 270 cơ sở giáo dục tiểu học với tổng số giáo viên là 7.175; tỷ lệ giáo viên/lớp 1,47; giáo viên có trình độ cử nhân 84,7%. Với kết quả này, vừa qua Bộ GD-ĐT đã kiểm tra công nhận Quảng Nam đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 3 tại thời điểm năm 2022 và là địa phương thứ 30 của cả nước hoàn thành mức 3.

Riêng về PCGD bậc THCS, ông Thành cho biết tỉnh đã đạt chuẩn mức độ 2 tại thời điểm tháng 12/2022; trong đó 8 địa phương đạt chuẩn mức độ 2 (gồm Bắc Trà My, Nam Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức, Phước Sơn, Nông Sơn, Tây Giang, Đông Giang), 10 địa phương đạt chuẩn mức độ 3 (Núi Thành, Tam Kỳ, Phú Ninh, Thăng Bình, Quế Sơn, Nam Giang, Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An).

Về xã đạt chuẩn, toàn tỉnh có 241/241 xã đạt chuẩn mức độ 2 và 182/241 xã đạt mức độ 3. Theo kế hoạch, sắp tới Sở GD-ĐT sẽ tổ chức các đoàn đi kiểm tra công tác PCGD và xóa mù chữ năm 2023 tại các địa phương và các tỷ lệ về đạt chuẩn sẽ còn cao hơn nữa.

Chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo PCGD và xóa mù chữ tỉnh mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đánh giá cao nỗ lực mang lại kết quả tốt của ngành GD-ĐT và các địa phương trong thời gian qua; đề nghị Sở GD-ĐT nhanh chóng tham mưu hoàn thiện thành viên ban chỉ đạo; đồng thời có những giải pháp hiệu quả để khắc phục những khó khăn, tồn tại về cơ sở vật chất, đội ngũ, nhất là ở các địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Đối với công tác kiểm tra, điều tra, đánh giá số liệu PCGD trong thời gian tới, ông Tuấn lưu ý phải đúng thực chất, không chạy theo thành tích, qua đó chuẩn bị đầy đủ hồ sơ số liệu để sau này báo cáo Bộ GD-ĐT.