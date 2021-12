Ngân hàng Cathay United tài trợ 180 triệu đồng học bổng cho học sinh Quảng Nam

(QNO) - Sáng nay 9.12, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức trao học bổng “Kế hoạch ươm mầm đại thụ Việt Nam” kỳ 1 năm học 2021-2022. Đây là học bổng do Ngân hàng Cathay United tài trợ và là năm thứ 11 trao cho học sinh Quảng Nam.

Ông Lu Wei Chieh - Tổng Giám đốc Ngân hàng Cathay United (trái) trao biểu trưng 180 triệu đồng học bổng cho Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh - ông Trần Văn Cận. Ảnh: X.P

Đợt này Ngân hàng Cathay United trao 300 suất học bổng (600 nghìn đồng/suất) cho học sinh nghèo bậc tiểu học của 9 địa phương (Tam Kỳ, Thăng Bình, Núi Thành, Tiên Phước, Phú Ninh, Bắc Trà My, Nam Trà My, Hiệp Đức, Nông Sơn) với tổng số tiền 180 triệu đồng. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên tại buổi lễ, lãnh đạo Ngân hàng Cathay United chỉ trao trực tiếp cho học sinh Tam Kỳ và Thăng Bình.

Ông Lu Wei Chieh - Tổng Giám đốc Ngân hàng Cathay United chia sẻ, chương trình học bổng “Kế hoạch ươm mầm đại thụ Việt Nam” là sự báo đáp xã hội, đem tình thương yêu đến với học trò nghèo được đơn vị thực hiện trong nhiều năm qua. Mong rằng sẽ giúp các em nỗ lực hơn trong học tập, thực hiện ước mơ trở thành nhân tài của đất nước Việt Nam.

Ông Nguyễn Thái Bình - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và ông Lu Wei Chieh trao học bổng cho học sinh. Ảnh: X.P

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh - ông Trần Văn Cận bày tỏ lời cám ơn đến Ngân hàng Cathay United đã đồng hành với học trò nghèo Quảng Nam trong nhiều năm qua. Thiên tai, bão lũ, dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng rất lớn đến nhiều gia đình nên học bổng này sẽ kịp thời góp phần chia sẻ khó khăn, động viên các em an tâm học tập.