Nông Sơn chuẩn bị chu đáo kỳ thi tốt nghiệp THPT

(QNO) - Chiều 2.7, Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh huyện Nông Sơn họp đánh giá công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh huyện Nông Sơn họp đánh giá công tác chuẩn kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: TÂM LÊ

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 ở Nông Sơn có 1 điểm thi tại Trường THPT Nông Sơn với 197 thí sinh đăng ký dự thi (trong đó có 1 thí sinh được miễn thi).

Ngay sau khi được thành lập, Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh huyện Nông Sơn đã xây dựng kế hoạch, lên phương án tổ chức kỳ thi, tổ chức họp và phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên. Xây dựng các phương án đảm bảo an toàn, phòng chống dịch Covid-19, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông, điện... phục vụ kỳ thi. Các địa phương phối hợp với ban chỉ đạo nắm tình hình thí sinh, đảm bảo các phương án phòng chống dịch.

Đến nay, điều kiện cơ sở vật chất, phòng thi, thiết bị phòng chống dịch tại điểm thi Trường THPT Nông Sơn được chuẩn bị đảm bảo. Trường đã phối hợp Trạm Y tế xã Quế Trung phun khử khuẩn, dọn vệ sinh khuôn viên trường lớp. Công tác ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh, tổ chức kỳ thi thử được thực hiện tốt, giúp thí sinh nắm rõ cách thức thi, cách làm bài thi để tự tin bước vào kỳ thi chính thức.

Huyện đoàn Nông Sơn thành lập đội thanh niên xung kích với 22 thanh niên. Các ban ngành liên quan cũng chuẩn bị chu đáo, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và đạt kết quả tốt nhất.