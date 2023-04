Phòng GD-ĐT huyện Bắc Trà My và Hội An đoạt giải nhất hội thi tài năng tiếng Anh cấp THCS

(QNO) - Từ ngày 3/3, Sở GD-ĐT tổ chức hội thi tài năng tiếng Anh cấp tỉnh bậc trung học, năm học 2022 - 2023. Vòng thi chung kết cấp THCS diễn ra trong 2 ngày 4 và 5/4 với sự tham gia của 21 đơn vị (18 phòng GD-ĐT, trường phổ thông nhiều cấp học Academy, Skyline Hill và Trường Dân tộc Nội trú Nam Trà My).

Trao giải thưởng cho 2 đơn vị đoạt giải nhất. Ảnh: THANH THẢO

Hội thi tài năng tiếng Anh học sinh trung học được tổ chức thường niên, nhằm giúp các em yêu thích môn tiếng Anh, có cơ hội được thực hành, trau dồi các kỹ năng giao tiếp, phát triển năng lực làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, diễn đạt các ý tưởng bằng tiếng Anh.

Hội thi cũng là sân chơi tạo tinh thần đoàn kết, để học sinh được giao lưu, học tập chia sẻ kinh nghiệm giúp các em học tập môn tiếng Anh ngày càng tốt hơn.



Sau tổ chức vòng loại tại các đơn vị, tại vòng chung kết, các đội thi tham gia nội dung thi cá nhân What’s the Topic? Are You a Good Communicator? và phần thi đồng đội Who’s the Best Team? về chủ đề trường học hạnh phúc.

Tặng thưởng cho các đơn vị đoạt giải. Ảnh: THANH THẢO

Kết quả vòng chung kết cấp THCS có 10 đơn vị đoạt giải khuyến khích, 6 đơn vị đoạt giải ba, 3 đơn vị đoạt giải nhì, 2 đơn vị Phòng GD-ĐT huyện Bắc Trà My và Hội An đoạt giải nhất. Có 63 học sinh được cấp giấy chứng nhận đoạt giải tại hội thi.

Trong khi đó, vòng chung kết Hội thi tài năng tiếng Anh cấp THPT sẽ diễn ra vào các ngày 6&7/4 tại Sở GD-ĐT.