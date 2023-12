Quảng Nam đạt phổ cập giáo dục THCS mức độ 2

(QNO) - Sáng nay 1/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục - xóa mù chữ tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục - xóa mù chữ tỉnh. Ảnh: X.P

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT, năm 2022 Quảng Nam tiếp tục duy trì và nâng cao kết quả công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ. Có 100% huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 và được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

Đối với phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, cả 18 địa phương đạt phổ cập mức độ 3 tại thời điểm năm 2022, được Bộ GD-ĐT kiểm tra công nhận tỉnh đạt chuẩn.

Ông Thái Viết Tường-Giám đốc Sở GD-ĐT báo cáo về kết quả phổ cập. Ảnh: X.P

Riêng về phổ cập giáo dục THCS, tỉnh đạt chuẩn mức độ 2 tại thời điểm tháng 12/2022; trong đó 8 địa phương đạt chuẩn mức độ 2 (Bắc Trà My, Nam Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức, Phước Sơn, Nông Sơn, Tây Giang, Đông Giang), 10 địa phương đạt chuẩn mức độ 3 (Núi Thành, Tam Kỳ, Phú Ninh, Thăng Bình, Quế Sơn, Nam Giang, Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An).

Theo kế hoạch, sắp tới Sở GD-ĐT tổ chức các đoàn đi kiểm tra công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ năm 2023 tại các địa phương.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đánh giá cao nỗ lực của ngành GD-ĐT và các địa phương trong công tác phổ cập - xóa mù chữ thời gian qua; đề nghị Sở GD-ĐT nhanh chóng tham mưu hoàn thiện thành viên Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục - xóa mù chữ tỉnh; có những giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế về cơ sở vật chất, đội ngũ; công tác kiểm tra, điều tra, đánh giá số liệu phổ cập giáo dục phải đúng thực chất, không chạy theo thành tích…