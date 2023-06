Quảng Nam vắng 86 thí sinh trong buổi thi đầu tiên

(QNO) - Sáng nay 28/6, cùng với thí sinh (TS) cả nước, hơn 17 nghìn TS Quảng Nam bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Trong buổi sáng, TS làm bài môn thi Ngữ văn với thời gian 120 phút.

Sự tự tin của TS trước khi bước vào môn thi đầu tiên. Ảnh: X.P

Theo ghi nhận của PV Báo Quảng Nam, trước khi gọi TS vào phòng thi, các giám thị kiểm tra, giám sát chặt chẽ, đối chiếu gương mặt từng TS với ảnh trên thẻ dự thi. Những TS lỡ quên mang theo điện thoại hoặc mặc áo khoác đều được giám thị nhắc nhở mang gửi tại phòng giữ đồ đạc.

Giám đốc Sở GD-ĐT Thái Viết Tường kiểm tra công tác thi tại điểm thi Trường THPT Trần Cao Vân (Tam Kỳ). Ảnh: X.P

Trước các điểm thi đều có lực lượng công an túc trực, đảm bảo an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự, không để xảy ra tình trạng tập trung đông người.

Cạnh đó, đoàn thành niên các xã, phường cùng các trường THPT tổ chức lực lượng đoàn viên thanh niên với tinh thần “đàn em tiếp sức đàn anh” để hỗ trợ nước uống cho TS trước khi vào điểm thi và sau khi làm bài xong.

Lực lượng công an làm nhiệm vụ trước cổng điểm thi Trường THPT Võ Nguyên Giáp (Phú Ninh). Ảnh: X.P

Sáng nay, Giám đốc Sở GD-ĐT Thái Viết Tường - Chủ tịch Hội đồng thi tỉnh đã đi kiểm tra công tác tổ chức coi thi ở một số điểm thi đặt tại Phú Ninh (THPT Võ Nguyên Giáp, Trần Văn Dư, Nguyễn Dục), Tam Kỳ (THPT Trần Cao Vân).

Giám đốc Sở GD-ĐT Thái Viết Tường hỏi thăm, động viên các tình nguyện viên tại điểm thi Trường THPT Trần Văn Dư (Phú Ninh). Ảnh: X.P

Ông Tường động viên và nhắc nhở lãnh đạo điểm thi, cán bộ coi thi, thanh tra tập trung thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy chế chuyên môn nhằm tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc nhưng cũng nhẹ nhàng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho TS làm bài.

Các TS làm xong môn thi Ngữ văn. Ảnh: X.P

Báo cáo nhanh của Sở GD-ĐT cho biết, tất cả 56 điểm thi trên địa bàn tỉnh đều tổ chức coi thi nghiêm túc, an toàn. Buổi thi sáng nay, cán bộ, giám thị được điều động tham gia công tác coi thi có mặt đầy đủ, đúng giờ; không có cán bộ coi thi, TS vi phạm quy chế.

TS được tình nguyện viên tiếp nước. Ảnh: X.P

Buổi thi môn Ngữ văn, tỷ lệ TS dự thi đạt 99,5%; cả tỉnh vắng 86 TS, nhiều nhất là các điểm thi Trường THPT Nguyễn Khuyến (Điện Bàn) 10, THPT Lê Quý Đôn (Tam Kỳ) 10, THPT Phan Bội Châu (Tam Kỳ) 9 và hầu hết là TS tự do.