Quyết tâm tổ chức kỳ thi nghiêm túc, an toàn

Cuối tuần qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT tỉnh năm 2023, gồm lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương để phân công nhiệm vụ các thành viên và nghe Sở GD-ĐT báo cáo công tác chuẩn bị cho kỳ thi.

Họp Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT tỉnh năm 2023. Ảnh: X.P

Gần 2.900 người làm công tác thi

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 sẽ diễn ra vào các ngày 28, 29 và 30/6 với các môn thi Ngữ văn, Toán, bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh), bài thi tổ hợp Khoa học xã hội (Sử, Địa, Giáo dục công dân), Ngoại ngữ.

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT, kỳ thi năm nay Quảng Nam có tổng cộng 17.197 thí sinh (TS) đăng ký dự thi, gồm 15.893 TS THPT, 648 TS giáo dục thường xuyên, 656 TS tự do. Trong số đó, có 16.460 TS dự thi tốt nghiệp và xét đại học, cao đẳng; 603 TS thi để xét đại học, cao đẳng và 134 TS chỉ thi tốt nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đề nghị tất cả thành viên Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT tỉnh theo nhiệm vụ, chức năng của mình quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai tốt nhiệm vụ theo đúng tinh thần Chỉ thị số 10 của Chủ tịch UBND tỉnh. Nhấn mạnh kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức hàng năm nhưng đây là công việc quan trọng, ông Tuấn đề nghị các ngành, địa phương cần có sự phối hợp chặt chẽ để tổ chức tốt, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, chất lượng. “Phải soát xét tất cả công việc, đối chiếu với quy định, tuyệt đối không để thiếu hoặc chưa chuẩn bị chu đáo, có phương án 2 để dự lường tình huống phát sinh” - ông Tuấn lưu ý.

Phương án tổ chức các điểm thi về cơ bản như năm trước. Cả tỉnh bố trí thi tại 56 điểm ở tất cả huyện, thị xã, thành phố với 865 phòng thi (bao gồm cả 86 phòng chờ thi dành cho TS tự do và phòng thi dự phòng).

Năm nay bố trí thêm 2 điểm thi mới, đặt tại Trường THCS Đông Phú (Quế Sơn) gồm TS của Trường THPT Quế Sơn (do trường này đang xây dựng) và đặt tại Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (Điện Bàn) gồm TS Trường THPT Nguyễn Khuyến và TS tự do khu vực phía bắc của tỉnh. Ngoài ra, Trường THPT Hà Huy Tập (Tam Kỳ) cũng được bố trí điểm thi trở lại.

Giám đốc Sở GD-ĐT Thái Viết Tường thông tin, cả tỉnh sẽ huy động 2.860 người tham gia công tác tổ chức kỳ thi, trong đó 1.558 cán bộ coi thi, 336 giám sát, 168 lãnh đạo, 152 thư ký điểm thi.

Ngoài ra còn có lực lượng thanh tra ngành GD-ĐT (118 người), công an (224), y tế (56), nhân viên phục vụ, trật tự viên (248). Đó là chưa kể lực lượng lớn khác cũng được cử tham gia ban sao in đề thi với 34 người; vận chuyển đề thi 18 người; làm phách, chấm thi 283 người.

“Với hơn 17.000 TS và gần 2.900 người làm công tác tổ chức thi tại 56 điểm thi trên khắp địa bàn tỉnh, đây là kỳ thi có quy mô lớn huy động gần như cả xã hội vào cuộc. Do đó, việc quan tâm tổ chức thành công kỳ thi là trách nhiệm của tất cả ngành, địa phương và cán bộ, giáo viên, phụ huynh, học sinh” - ông Tường chia sẻ.

Tăng cường phối hợp

Ông Tường nhấn mạnh, kỳ thi năm nay ngoài 56 điểm thi còn có các điểm sao in đề thi, điểm làm phách, điểm chấm thi. Vì vậy, rất cần sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành, địa phương, đặc biệt là ngành điện nhằm đảm bảo cung ứng an toàn, xuyên suốt 24/24 giờ, kể cả phương án dự phòng khi mất điện lưới, nhất là điểm sao in đề thi rất quan trọng.

Đối với công tác vận chuyển đề thi đến các điểm thi ở miền núi cũng rất mong sự tham gia tích cực của UBND các huyện trong chỉ đạo, hỗ trợ, sử dụng xe biển số xanh và đảm bảo xuyên suốt trong việc vận chuyển đề thi, bài thi, có lực lượng công an bảo vệ.

Liên quan đến công tác an ninh, an toàn kỳ thi, theo đại diện Công an tỉnh, các cấp, ngành cần xác định tầm quan trọng của kỳ thi để làm tốt nhiệm vụ, dù đây là công việc hàng năm nhưng không chủ quan, kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia có yếu tố pháp luật liên quan đến bí mật nhà nước.

Cạnh đó, rút kinh nghiệm việc hư hỏng máy photocopy trong lúc sao in đề thi của kỳ thi năm trước, ngành GD-ĐT cần chủ động hơn, dự lường các tình huống xảy ra để có phương án xử lý kịp thời, đảm bảo đúng quy định.

Đại diện của Công an tỉnh cũng lưu ý các địa phương, trường học quan tâm hơn đến vấn đề an ninh, an toàn của các điểm thi, sớm chủ động kiểm tra, rà soát để phát hiện, bổ sung, không để trường hợp đến phút cuối mới đề nghị gây khó khăn.