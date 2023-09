Rạng rỡ những hạt mầm văn chương

Nguyễn Ngô Hữu Toàn, Trang Tưởng Trâm Thuy, Nguyễn Thị Thanh Hiền - ba hạt mầm văn chương với những thành tích đáng ghi nhận góp mặt trong vườn ươm tài năng đất Quảng lần thứ 14 - năm 2023…

Đội tuyển học sinh giỏi Văn của Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông cùng cô giáo Văn Phương Trang. Ảnh: NVCC

Cuộc tuyển lựa người xứng đáng để nhận trao thưởng Quỹ ươm mầm tài năng đất Quảng năm nay trở nên gắt gao hơn khi số hồ sơ lên đến 54 cá nhân. Tuy nhiên, không ngoài dự lường, số “hạt mầm” từ các trường phổ thông chuyên của Quảng Nam vẫn chiếm đa số. Trong đó, tại Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông, những học sinh chuyên văn năm nay góp mặt rạng rỡ trong vườn ươm này…

Chàng trai năng động mê Văn

Chọn việc đọc trở thành một thói quen, thì đam mê văn chương không còn là điều lạ với những người trẻ này. Họ lựa chọn trăn trở cùng ngôn ngữ, để mỗi câu chuyện kể với người nghe lại mang dáng dấp của rất nhiều trải nghiệm…

Nguyễn Ngô Hữu Toàn. Ảnh: NVCC

Trong số các gương mặt vừa đoạt các giải thưởng tại kỳ thi học sinh giỏi (HSG) quốc gia năm học qua tại Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông, Nguyễn Ngô Hữu Toàn (học sinh lớp 12 chuyên Văn) mang đến cho chúng tôi nhiều năng lượng tích cực. Với lợi thế về ngôn ngữ, tính cách sôi nổi, Hữu Toàn nói, văn chương dạy bạn cách đối nhân xử thế, cách yêu thương, cách để trao đi những bài học về nhân sinh quý giá.

Khác với nhiều bạn đồng trang lứa khi bộc lộ tố chất về văn chương từ những ngày học THCS, Hữu Toàn cho đến khi bước chân vào lớp 10 chuyên Văn Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông mới được khai mở năng khiếu của mình.

“Lúc học THCS, mình lại học giỏi các môn tự nhiên hơn. Nhưng khi thi chuyên, có một sự thôi thúc để mình rẽ sang chọn chuyên Văn” - Hữu Toàn nói.

Đây chính là bước ngoặt để Toàn có nhiều hơn cơ hội bộc lộ về khả năng sử dụng ngôn ngữ. Liên tục các giải thưởng và huy chương trong những cuộc thi các cấp, Olympic khu vực và mới đây nhất là giải ba tại kỳ thi HSG quốc gia là những minh chứng cho thấy tố chất về văn chương trong con người chàng trai này.

Học ở trường, học ở thầy cô giáo và học nhiều nhất từ chính việc đọc là cách để Hữu Toàn đạt được thành công trong các kỳ thi vừa qua.

“Mình thích đọc sách về khoa học xã hội, các tác phẩm văn học đương đại. Thói quen mỗi ngày đều đọc được chính các thầy cô ở trường chuyên hình thành cho tụi mình. Bởi sách chính là người bạn tốt nhất để phát triển tư duy và ngôn ngữ của mỗi người” - Nguyễn Ngô Hữu Toàn nói.

Tuy nhiên, dù đọc nhiều nhưng Toàn lại không phải là “mọt sách” chỉ biết đến học. Tất cả các hoạt động ngoại khóa tại trường học, các cuộc thi thể thao cấp THPT đều có sự góp mặt của Toàn.

Chính sự năng động kết hợp cùng kỹ năng về ngôn ngữ, Toàn nói sau này muốn làm công việc liên quan đến các hoạt động ngoại giao. Cánh cửa Học viện Ngoại giao đang mở ra để một năm nữa sẽ chào đón cậu học trò chuyên Văn đến từ TP.Hội An.

Văn học thay đổi con người

Học văn chính là học làm người. Đây là điều được xác tín bởi chính những học sinh lớp chuyên Văn của Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông.

Trang Tưởng Trâm Thuy - bạn học cùng lớp với Nguyễn Ngô Hữu Toàn, cũng là một trong những hạt mầm trong vườn ươm tài năng đất Quảng lần này chia sẻ như vậy. Cô gái có cái tên đặc biệt này hằng ngày đi từ Vĩnh Điện (Điện Bàn) đến Hội An để theo học THPT.

Trang Tưởng Trâm Thuy. Ảnh: L.Q

Chính những cảm nhận trên quãng đường đến trường với rất nhiều khung cảnh thơ mộng, như đồng lúa vàng dọc hai bên đường, như dòng sông đào uốn lượn của quê xứ La Qua… khiến mắt nhìn về cuộc đời của cô gái mới lớn này bay bổng hơn.

Đam mê văn chương bắt nguồn với Thuy từ chính những gần gũi xung quanh mình. Thuy nói văn chương là người bạn chân thành, đằm thắm suốt đời đi theo con người, là cái thần của ngôn ngữ. Mỗi dòng văn được viết ra giống như một giai điệu của cảm xúc, để chính nó sẽ làm thông điệp về vùng đất dày dặn văn hóa và trầm tích nơi mình sinh ra.

Văn học giúp Trâm Thuy thay đổi từ bên trong con người mình, với những quan sát chi tiết hơn, cảm nhận sâu sắc hơn. Trâm Thuy trong cảm nhận của nhiều người, dịu dàng như một bông cúc nhỏ đang rạng rỡ dưới nắng mặt trời.

Có lẽ bắt đầu từ chính sự tinh tế trong cảm nhận, cũng là bắt nguồn cho một say mê, để có một Trang Tưởng Trâm Thuy chững chạc trong các nghị luận xã hội nhưng vẫn đầy mơ mộng trong các yêu cầu về cảm nhận. Hẳn đó là lý do để Thuy liên tục gặt hái được giải thưởng trong kỳ thi các cấp.

Mới đây nhất, giống như Nguyễn Ngô Hữu Toàn, cả hai bạn đều xuất sắc trong kỳ thi vượt cấp để có tên trong bảng vàng với giải Ba kỳ thi HSG quốc gia dù lúc đó đang là học sinh lớp 11.

Cả Trang Tưởng Trâm Thuy và Ngô Hữu Toàn đều là học sinh do cô Văn Phương Trang chủ nhiệm. Niềm yêu thích văn chương, say sưa đọc sách các em có được đều từ cô giáo chủ nhiệm của mình. Đây cũng là cô giáo đã có nhiều thế hệ học sinh đoạt giải quốc gia trong các năm trở lại đây.

Mở ra một cách nhìn mới đối với văn học trong lứa tuổi mới lớn, trong đó, để văn học chính là nền tảng khai mở nên rất nhiều cơ hội nghề nghiệp trong tương lai, có lẽ là hướng tốt nhất để truyền tải năng lượng say mê bộ môn đặc biệt này.

Học Văn để sống sâu hơn

Nguyễn Thị Thanh Hiền - cô gái nhỏ tuổi nhất nhưng lại có thành tích xuất sắc nhất của Đội tuyển HSG quốc gia năm học 2022 - 2023. Dù là học sinh lớp 10 nhưng Thanh Hiền không hề kém cạnh với các anh chị lớp 11, 12 khi đoạt giải Nhì quốc gia - cũng là thành tích cao nhất của đội tuyển chuyên Văn tỉnh Quảng Nam năm học qua.

Nguyễn Thị Thanh Hiền (bên phải) cùng cô giáo Lê Thị Ngọc Trâm. Ảnh: N.T

“Đọc sách là cánh cửa giúp quay về với chính mình, sống là chính mình và sống sâu hơn” - Thanh Hiền nói. Chính vì luyện đọc hằng ngày nên không chỉ vốn từ mà vốn sống của Thanh Hiền cũng trở nên dày dặn hơn.

Biết bố trí thời gian hợp lý, Thanh Hiền không chỉ học rất giỏi mà còn thành thạo các kỹ năng để không bị… “bỏ lại phía sau” trong bất cứ hoạt động ngoại khóa nào của trường học. Đó chính là lý do để ngay những ngày đầu tiên bước chân vào trường chuyên, Thanh Hiền đã được các bạn cùng lứa tín nhiệm làm lớp trưởng.

Thanh Hiền gần như là người kết nối và tổ chức để các bạn cùng lớp hòa nhập và tham gia nhiệt tình các hoạt động của nhà trường. Năm học 2022 - 2023, Thanh Hiền trở thành học sinh xuất sắc nhất khối lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông.

Cho rằng mình may mắn khi được sinh ra và lớn lên tại phố cổ Hội An - mảnh đất giàu có về vốn liếng văn hóa, lịch sử, chính là nền tảng để những say mê văn chương của cô gái này trở nên đặc biệt hơn.

Ngoài ra, từ cô giáo chủ nhiệm Lê Thị Ngọc Trâm, năng khiếu đặc biệt về ngôn ngữ của Thanh Hiền được khai mở nhiều hơn. Cô giáo Ngọc Trâm cũng là gương mặt đã từng nhận trao thưởng Quỹ ươm mầm tài năng đất Quảng tròn 10 năm trước.

Cô Trâm nói, Thanh Hiền giống như một hành trình tiếp nối của mình, cùng cô giáo nối dài những thành tích đã đạt được trên quãng đường học tập. Thanh Hiền cũng là thế hệ học sinh đầu tiên tại Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông do cô giáo Ngọc Trâm phụ trách chủ nhiệm.

“Giống như một hành trình tìm đường, tôi nghĩ việc dạy các bạn giống như mình được học lại lần nữa. Khi tạo được hứng thú từ các phương pháp học mới, học sinh cũng vì thế sẽ yêu hơn tác phẩm văn học mà thế giới và Việt Nam đã có” - cô Ngọc Trâm nói.

Hẳn đó cũng là lý do để cô gái nhỏ Thanh Hiền do cô giáo Trâm đào tạo đạt được những thành tích đáng nể dù ở lứa tuổi nhỏ hơn các bạn cùng đội.

..............