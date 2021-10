Shark Thái Vân Linh: MBA mở ra một hành trình mới

(PR) - Từng tốt nghiệp MBA tại Đại học Wharton (Mỹ), Shark Thái Vân Linh chia sẻ: “Chương trình thạc sĩ kinh doanh vừa là cơ hội củng cố kiến thức, nâng cao năng lực, vừa mở rộng mối quan hệ, tạo đà cho thành công sau này”.

Shark Thái Vân Linh: “Học MBA cần sự chuẩn bị lâu dài”

Trước khi là nữ doanh nhân được nhiều người biết tới, shark Thái Vân Linh đã nổi bật với thành tích học tập xuất sắc. Bà tốt nghiệp bằng danh dự của Đại học Nam California, sau đó sở hữu tấm bằng thạc sĩ kinh doanh của Đại học Wharton, thuộc Đại học Pennsylvania – top 3 trường danh giá của Mỹ về lĩnh vực tài chính.

Chia sẻ về hành trình học tập ở trời Tây, nữ doanh nhân cho hay khi tốt nghiệp đại học, bà chưa biết gì về MBA và chỉ tập trung vào công việc. Đến tận khi Internet bắt đầu phát triển nhiều năm trước, bà Linh mới có cơ hội tiếp cận với chương trình MBA.

“Tôi từng tự hỏi bản thân sẽ làm gì trong 50 năm tiếp theo trên con đường sự nghiệp. Những câu hỏi đó khiến tôi tìm hiểu nhiều hơn về mặt học thuật và biết đến MBA”, shark Linh chia sẻ.

Shark Thái Vân Linh khuyên các bạn trẻ nên chuẩn bị thật kỹ trước khi học MBA

Để bắt đầu học MBA, theo shark Linh phải chuẩn bị ba thứ: bài thi đầu vào, bài luận và thư giới thiệu từ cấp trên. Quan trọng nhất là bài luận vì qua đó học viên sẽ thể hiện năng lực, sự khác biệt so với các ứng cử viên khác. “Quyết định học MBA cần sự chuẩn bị dài lâu ở người trẻ, không phải hứng lên đăng ký và đi”, bà Linh nhấn mạnh.

“Vòng kết nối” từ MBA

Doanh nhân Thái Vân Linh nhận định, ở ngưỡng 35 tuổi trở đi, bà rất quan tâm đến “vòng kết nối”. “Vòng kết nối như một tài sản vô hình, bao gồm những người chúng ta có thể giúp và những người giúp sự nghiệp của chúng ta. MBA giúp chúng ta tìm kiếm những mối quan hệ như vậy”, bà Linh nhận định.

Theo đó, chuyên gia giảng dạy, học viên cùng lớp,… là những “thành viên” trong “vòng kết nối” của nhau. Khi bắt đầu học MBA, shark Linh nhận thấy những khóa học MBA luôn muốn có những học viên với bối cảnh khác biệt.

MBA tạo ra những “vòng kết nối” giá trị cho sự nghiệp của Shark Thái Vân Linh

Những người đến từ những ngành nghề, lĩnh vực khác nhau tham dự vào lớp học MBA, tạo nên một môi trường đa dạng về hiểu biết, cách tư duy và giải quyết vấn đề, để mỗi người học hỏi và chiêm nghiệm.

Đối với mỗi doanh nhân, những mối quan hệ xã hội đóng vai trò quan trọng để đạt được thành công. Và một khi đã ở ngưỡng thành công nhất định, shark Linh bắt đầu “lộ trình kết nối” mới: tập trung đóng góp cho cộng đồng, lan tỏa nhiều giá trị tích cực.

Doanh nhân Thái Vân Linh đặc biệt tâm đắc với câu nói: Phải mất 10 năm để đạt được thành công sau một đêm (It takes 10 years to become an overnight success). Để đạt thành công, cần có bước chuẩn bị lâu dài mà trong đó, MBA là bước đệm về mặt học thuật, mở ra cánh cửa để mỗi người chuẩn bị cho thành công sau này.